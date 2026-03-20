legea prin care se pot împușca mai mulți urși, ”îmbrățișată” la sibiu. primar avrig: „relocarea nu era o soluție”

Senatul României a adoptat recent proiectul de lege care prevede dublarea cotei de recoltare a urșilor bruni, într-o tentativă de a stopa conflictele tot mai dese dintre om și animal. În județul Sibiu, situația este critică: cifrele oficiale indică o suprapopulare masivă, urșii ajungând în zone unde, în urmă cu doar câțiva ani, prezența lor era o raritate.

Conform noii inițiative legislative adoptate de Senat, managementul populației de urs brun va trece printr-o schimbare radicală. Proiectul prevede eliminarea a 859 de exemplare în scop preventiv pentru anii 2026 și 2027, la nivel național, repartizate în peste 500 de fonduri de vânătoare. Suplimentar, alte 110 exemplare care cauzează probleme pot fi extrase anual direct din localități.

Decizia vine în contextul în care evaluările genetice realizate la finalul anului 2025 au confirmat o realitate îngrijorătoare: România găzduiește între 10.600 și 12.800 de urși, o cifră mult peste capacitatea optimă a habitatelor naturale.

Direcția Silvică Sibiu: „Suntem suprapopulați”

Directorul Direcției Silvice Sibiu, Ilie Troancă, salută decizia parlamentarilor și avertizează că cifrele reale ar putea fi chiar mai mari decât cele raportate oficial.

„Este o soluție binevenită și o decizie extrem de pozitivă pentru siguranța cetățenilor. În momentul de față, în județul Sibiu avem inventariați 1.350 de urși. Dacă ne raportăm la nivel național, unde populația optimă este estimată la aproximativ 4.000 – 4.500 de exemplare, iar studiile genetice confirmă deja peste 13.000 de indivizi, este evident că vorbim despre o suprapopulare severă”, a declarat Ilie Troancă pentru Ora de Sibiu.

Urșii au colonizat zone neașteptate

Șeful silvicultorilor sibieni subliniază că expansiunea habitatului ursului brun nu mai este doar o teorie, ci o realitate vizibilă în satele și comunele din județ unde aceste animale nu reprezentau un pericol în trecut.

„Suprapopularea este generalizată, atât în județ, cât și în restul țării. Vă pot da exemplul personal: am crescut în zona Ludoș, unde până acum trei-patru ani nu vedeai picior de urs. Astăzi, aceștia au apărut și acolo și creează probleme constante. Este necesar să vedem acum cum se va face repartiția acestor cote pe fiecare fond de vânătoare în parte, pentru a echilibra situația”, a mai adăugat directorul Direcției Silvice.

Potrivit datelor Ministerului Mediului, în pădurile din România trăiesc între 10.400 și aproape 12.800 de urși bruni, de aproape trei ori mai mulți decât efectivul optim estimat la aproximativ 4.000 de exemplare.

Deși asociațiile de mediu rămân rezervate, inițiatorii legii susțin că măsurile sunt fundamentate științific. Fostul ministru al Mediului, Tanczos Barna, a precizat că acest pachet de măsuri include nu doar vânătoarea preventivă, ci și intervenția imediată în caz de atacuri, acordarea de despăgubiri rapide și sprijin pentru instalarea gardurilor electrice.

La rândul său, actualul ministru, Diana Buzoianu, a subliniat că studiile genetice nu sunt un „instrument pentru decizii extreme”, ci o bază pentru un management responsabil, menit să protejeze viața umană fără a pune în pericol conservarea speciei pe termen lung.

Rămâne de văzut cât de repede vor fi implementate aceste cote și dacă presiunea urșilor asupra comunităților din Sibiu se va diminua în următorii doi ani.

Primarul din Avrig: „Relocarea nu era soluția, nimeni nu vrea ursul altuia pe terenul lui”

În localitatea Avrig, unde urșii au fost filmați recent chiar în centrul orașului, primarul David Adrian Dumitru privește situația pragmatic. Deși consideră că relaxarea regulilor de intervenție este un pas înainte, acesta subliniază că relocarea animalelor este o soluție aproape imposibilă în practică.

„E bine că s-a înlesnit un pic capturarea și relocarea lor, dar situația nu este foarte critică la Avrig momentan. Pentru relocare, trebuie să găsești pe cineva dispus să îi primească pe terenul lui. Credeți că dacă pe mine mă sună cineva să primesc unul-doi urși din altă parte, îi primesc? Evident că nu. Firul s-a pierdut în jurul anului 2017, când cota de împușcare a fost întreruptă. Zece ani fără cotă de eliminare a surplusului ne-au adus în situația de acum”, a explicat edilul Avrigului.

David Adrian Dumitru este de părere că doar o cotă reală de tăiere poate regla ecosistemul:

„Totul se va regla printr-o cotă reală. Atunci vom avea și urși în pădure, dar nu vom mai avea atâtea evenimente în intravilanul localităților. La noi au mai fost apariții, dar au fost pașnice, fără pagube sau probleme majore până acum.”

2025, un an de foc în Sibiu: Atacuri și alerte RO-Alert la ordinea zilei

Problema urșilor nu este una abstractă pentru sibieni, ci o realitate tot mai apăsătoare. Anul 2025 a fost marcat de numeroase incidente grave.

În localitatea Topârcea, ciobanii au trăit momente de groază. Un urs masiv atacă aproape în fiecare seară. Recent, tatăl unui cioban a fost nevoit să se lupte cu animalul pentru a salva o oaie din labele lui. Ciobanii au instalat garduri electrice pe o lungime de peste 2.000 de metri din fonduri proprii, dar spun că măsura nu este suficientă în lipsa unei intervenții oficiale clare. (detalii aici)

În cartierul Gușterița din Sibiu, un urs a revenit pentru a cincea oară pe o proprietate privată, distrugând stupii unui apicultor. Localnicii spun că animalul trece din ce în ce mai aproape de case, cimitir și zonele de agrement, provocând frică în rândul comunității.

Situații similare s-au înregistrat și la Tălmaciu, unde urșii au fost observați pe străzi, provocând teamă în rândul locuitorilor, și în Agnita, unde un urs a fost filmat alergând pe străzi chiar în prima seară a anului 2025, iar în luna august locuitorii au fost alertați de un mesaj RO-Alert. Primarul din Agnita, Alin Schiau Gull, subliniase că autoritățile sunt „copleșite” și încearcă să țină animalele departe de gospodării prin hrănire controlată la distanță de oraș, dar situația rămâne gravă.

În Avrig, primarul David Adrian Dumitru a atras atenția că aparițiile urșilor au devenit o „realitate constantă”. În luna august, un pui de urs a fost filmat în plin centru al orașului, iar un alt urs a fost surprins de camerele de supraveghere în curtea unui localnic. Primarul a subliniat că, deși situația este gestionabilă pentru moment, numărul urșilor este în creștere. (detalii aici)

Ultimul incident, petrecut chiar în februarie 2026, confirmă faptul că habitatele urșilor s-au extins periculos de mult. Un apel la 112 a raportat prezența unui urs în localitatea Șelimbăr, în zona Parcului Industrial. Autoritățile au emis imediat un mesaj RO-Alert pentru a avertiza populația, iar un echipaj SMURD a fost trimis la fața locului pentru măsuri de siguranță. Incidentul subliniază că prezența animalelor sălbatice nu mai este limitată la zonele montane, ci a devenit o amenințare directă pentru suburbiile populate ale Sibiului.

