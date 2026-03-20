mai multă claritate, mai puține capcane: cum vrea guvernul să oprească abuzurile din serviciile financiare online

Pe scurt: Contractele financiare online vor avea reguli mai stricte pentru informarea clienților și transparență. Noile norme interzic descrierile complicate și impun claritate în prezentarea ofertelor.

Guvernul a actualizat, joi, 19 martie 2026, regulile de protecție a consumatorilor în domeniul serviciilor financiare, având în vedere extinderea digitalizării și creșterea comerțului online. Potrivit Rador, legislația românească este astfel aliniată standardelor Uniunii Europene.

Noile reglementări se aplică contractelor de servicii financiare încheiate la distanță și urmăresc combaterea practicilor comerciale neloiale, precum și creșterea transparenței. Actul normativ adoptat de Guvern prevede ca informațiile precontractuale să fie furnizate pe un suport durabil, lizibil și ușor de înțeles pentru consumatori.

Guvernul precizează că nu mai sunt permise descrierile lungi și complexe, imprimarea cu caractere mici sau utilizarea excesivă a hiperlink-urilor, metode care pot diminua gradul de înțelegere al clienților. Comercianții sunt obligați să informeze consumatorii despre existența proceselor decizionale automatizate și despre modul în care prețurile sunt personalizate.

Alte prevederi vizează transparența privind obiectivele sociale și de mediu ale serviciilor financiare, precum și respectarea dreptului de retragere din contract fără penalități și fără obligația de a motiva decizia. Guvernul subliniază că ordonanța de urgență stabilește condiții echitabile de concurență între comercianți și oferă securitate juridică și claritate în relația cu consumatorii. De asemenea, actul normativ urmărește evitarea declanșării procedurii de infringement din partea Uniunii Europene.