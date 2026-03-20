mesajul unui medic sibian pentru părinți: „copiii cu sindrom down pot avea o viață bună și împlinită”

Medicul Marius Decean, șeful Secției de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu, explică într-un limbaj accesibil ce este Sindromul Down, pentru a ajuta publicul să înțeleagă cum persoanele diagnosticate pot duce o viață normală.

Referindu-se la viața de zi cu zi a copiilor diagnosticați, specialistul subliniază: „Este viața unui copil care evoluează mai lent și are nevoie de mai mult ajutor, dar care poate învăța, iubi, comunica și se bucura de viață ca orice alt copil.”

„Sindromul Down este o diferență genetică în care o persoană are un cromozom în plus, ceea ce face ca dezvoltarea ei să fie mai lentă și diferită, dar nu îi definește valoarea sau capacitatea de a avea o viață normal”, arată doctorul Marius Decean.

Copiii cu Down pot beneficia de o educație la fel ca oricare alt copil și se pot integra profesional.

„Un copil cu Sindrom Down poate merge la școală, poate învăța o meserie și poate munci. Dar succesul depinde foarte mult de: intervenție timpurie, consecvență, sprijinul familiei și oportunitățile oferite de societate”, declară medicul sibian.

Pentru părinții care primesc acest diagnostic, mesajul medicului Decean este unul încurajator: „Copilul vostru poate avea o viață bună și împlinită — dar va avea nevoie de voi mai mult, mai constant și mai conștient.”

Potrivit datelor Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, în anul 2025 au fost 35 de pacienți cu diagnosticul de sindromul Down.

Sâmbătă, 21 martie 2026 va fi Ziua Mondială a Sidromului Down. Indiferent dacă veți purta șosete desperecheate sau nu, vă îndemnăm să le oferiți zâmbete, empatie și bunătate celor cu această afecțiune.