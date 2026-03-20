nicolae piștea, dă numele noului teren de fotbal din mediaș

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a postat un mesaj de omagiu pentru antrenorul Nicolae Piștea, la 15 ani de la trecerea sa în neființă.

În mesaj, Daniela Cîmpean a evidențiat impactul durabil pe care l-a avut asupra copiilor pe care i-a format, dar și valorile pe care le-a insuflat: muncă, respect și fair-play.

Totodată, Daniela Cîmpean a anunțat că numele antrenorului Nicolae Piștea va fi atribuit celui mai nou teren de fotbal de la CSEI Mediaș, o decizie luată după o analiză atentă realizată de o comisie formată din reprezentanți ai Consiliului Județean Sibiu, ROMGAZ și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

“Sunt 15 ani de când antrenorul Nicolae Piștea nu mai este printre noi, dar amintirea lui trăiește în fiecare copil pe care l-a îndrumat, în fiecare lecție despre muncă, respect și fair-play.

13 sportivi au fost propuși pentru a da numele lor celui mai nou teren de sport din Mediaș, iar alegerea nu a fost una ușoară.

O comisie formată din reprezentanți ai Consiliul Județean Sibiu, ROMGAZ și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a analizat fiecare propunere, cântând impactul asupra comunității și asupra generațiilor viitoare.

Nicolae Piștea a format peste 1500 de copii. A clădit caractere. A lăsat în urmă o moștenire.

Astăzi, numele lui se întoarce acolo unde i-a fost locul mereu: pe teren.

Terenul de sport de la CSEI Mediaș va purta numele antrenorului Nicolae Piștea.

Un nume drag medieșenilor. O sursă de inspirație.” se arată în mesajul postat de Daniela Cîmpean