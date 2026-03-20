patru copii din sibiu s-au calificat la un concurs de lego în sua: au nevoie de 35.000 de euro pentru visul american

David, Iris, Ema și Matei, patru copii din Sibiu, s-au calificat la o competiție internațională de robotică ce va avea loc în Statele Unite ale Americii. Pentru a ajunge acolo, micii pasionați de tehnologie au nevoie de sprijinul sibienilor.

Echipa de robotică RoboDIEM, formată din David, Iris, Ema și Matei, a obținut locul al II-lea la nivel național în cadrul competiției FIRST LEGO League România, desfășurată pe 7 martie, la București. Rezultatul le-a adus calificarea la etapa internațională Western Edge – FIRST LEGO League, care va avea loc între 28 și 31 mai 2026, la Long Beach Convention Center, în California.

Competiția națională a reunit 64 de echipe și peste 600 de participanți din întreaga țară și face parte din programul educațional internațional FIRST LEGO League, unul dintre cele mai cunoscute programe dedicate copiilor pasionați de robotică, tehnologie și educație STEM.

„Copiii, la fel ca și noi de altfel, au fost complet surprinși de vestea calificării. Sunt extrem de entuziasmați, dar și mândri că munca lor a dat roade și le-a adus o oportunitate la care niciunul dintre noi nu se aștepta”, a declarat Monica Medeșan, coordonatorul echipei.

Un parc arheologic interactiv, creat din LEGO

În sezonul competițional 2025–2026, tema este „UNEARTHED” (arheologie). Pornind de la această provocare, echipa RoboDIEM a dezvoltat proiectul „ArheoGenial Park”, un concept de parc arheologic educațional interactiv, care le-ar permite copiilor să descopere arheologia prin experiențe practice și tehnologii moderne.

Pentru a ilustra ideea, echipa a realizat o machetă motorizată din piese LEGO, programată să demonstreze cum istoria poate deveni o experiență captivantă pentru copii. Proiectul pune accent pe valori precum munca în echipă, inovația, incluziunea și creativitatea, respectiv principii promovate la nivel global de competiția FIRST LEGO League.

„Pentru acești copii, participarea la competiția internațională nu este doar o experiență educațională, ci o oportunitate care le poate modela încrederea în propriile idei și dorința de a inova”, a mai spus Monica Medeșan.

O inițiativă pornită din pasiune

Echipa RoboDIEM face parte din inițiativa House of Robotics, un proiect construit prin implicarea voluntară a coordonatorului și a părinților.

„Grupul a luat formă într-un mod informal. Copiii au frați sau veri mai mari care învățau deja programare și și-au dorit și ei să descopere acest domeniu, mai ales că implica și construcția cu LEGO. Noi, părinții, împreună cu Monica Medeșan, am creat un spațiu de învățare pentru ei”, a explicat coordonatorul.

Pregătirile pentru concurs au început în toamna anului trecut, cu întâlniri săptămânale. În apropierea etapei naționale, ritmul s-a intensificat, ajungând la două-trei întâlniri pe săptămână pentru perfecționarea machetei, programării și prezentărilor.

35.000 de euro pentru visul american

Competiția din California reprezintă etapa mondială, unde vor participa 39 de echipe din întreaga lume. Pentru a ajunge acolo, echipa are nevoie de un buget estimat la aproximativ 35.000 de euro, sumă care acoperă transportul, cazarea, taxa de participare și materialele necesare prezentării.

Pentru strângerea fondurilor, a fost lansată campania „Cumpără kilometri până în California”. Distanța dintre Sibiu și Long Beach este de aproximativ 10.300 km, iar fiecare donație de 50 de lei reprezintă un kilometru „achiziționat”.

Participarea echipei RoboDIEM la această competiție este văzută ca o oportunitate pentru întreaga comunitate de a susține educația și performanța. „Într-o perioadă în care știrile aduc adesea vești dificile, implicarea în astfel de inițiative ne oferă energie pozitivă și speranță. Investim cu toții în viitorul comunității”, transmit inițiatorii campaniei.

Companiile sunt încurajate să se alăture acestui demers, considerat o investiție pe termen lung în educația STEM. Prin sponsorizări și donații, comunitatea poate contribui la trimiterea acestor copii pe scena mondială, unde își vor putea prezenta ideile și proiectele în fața unei audiențe internaționale.

Cei care vor să dea o mână de ajutor copiilor de la RoboDIEM pot dona aici:

Beneficiar: Asociația “Mâini Unite” /House of Robotics

IBAN: RO66BTRLRONCRT0CX2126106

Bancă: Banca Transilvania

Detalii transfer: roboDIEM la mondiale

