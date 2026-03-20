primăria amenajează două ateliere tehnice noi la liceul independența

Primăria Sibiu demarează o nouă investiție în sprijinul învățământului dual și profesional: la Liceul Tehnologic Independența Sibiu, situat pe strada Gladiolelor nr. 2, vor fi amenajate două ateliere tehnice moderne.

Până acum, activitatea atelierelor se desfășura în clădirea Maria Tereza, care va trebui eliberată odată cu începerea lucrărilor de reabilitare.

„Supun aprobării Consiliului Local documentația și indicatorii tehnico-economici pentru această investiție, în valoare de 2,58 milioane de lei, fonduri pe care le vom asigura din bugetul local. Vom amenaja în curtea Liceului două ateliere necesare desfășurării activității practice a elevilor, acestea adăugându-se celor 5 astfel de spații existente în clădirile Liceului. La final le vom și dota, în funcție de specificul fiecăruia.” (Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu)

Lucrările la acest obiectiv presupun:

Construirea unui atelier de tinichigerie, în suprafață de 134 mp

Construcția unui atelier de mecanică în suprafață de 73 mp

Acestea vor fi termoizolate, vor avea tâmplărie de aluminiu și sisteme de climatizare.

Următorul pas, după aprobarea investiției în Consiliul Local, este contractarea execuției lucrărilor.

Reamintim că la Liceul Tehnologic Independența, în cadrul proiectului de achiziționare de dotări noi pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Sibiu din fonduri europene nerambursabile prin PNRR, s-au livrat, pe lângă echipamentele digitale, zeci de echipamente și aparaturi tehnice, din care amintim: un simulator auto, truse cu scule, instrumente de măsură, un stand didactic, diverse utilaje și machete.