primăria sibiu vrea să scape ieftin cu modernizarea de pe calea șurii mari: a găsit soluția

Primăria a început, în această primăvară, modernizarea Căii Șurii Mari. Viaductul din Terezian ar urma să fie și el reparat, dar în cadrul unui proiect separat. Municipalitatea intenționează să acceseze fonduri nerambursabile pentru această lucrare.

Municipalitatea vrea să redenumească obiectivul de investiții „Reparații capitale viaduct Calea Șurii Mari” în „Demolare parțială, extindere și modernizare viaduct Calea Șurii Mari în vederea îmbunătățirii mobilității urbane durabile în Municipiul Sibiu” deoarece analizează posibilitatea depunerii acestui proiect în vederea obținerii unor surse de finanțare nerambursabile.

„Obiectivul de investiții ”Reparații Capitale Viaduct Calea Șurii Mari” a parcurs procedura de aprobare a indicatorilor tehnico-economici la etapa DALI în luna octombrie 2025, acest aspect materializându-se prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 347/ 2025. Având în vedere faptul că proiectul aferent Viaduct Calea Șurii Mari are un grad de maturitate destul de ridicat, Primăria Municipiului Sibiu analizează posibilitatea depunerii acestui proiect în vederea obținerii unor surse de finanțare nerambursabile, fapt pentru care este necesară evidențierea obiectivului general al acestei investiții, respectiv îmbunătățirea mobilității urbane durabile prin facilitarea deplasării pentru toate categoriile de participanți la trafic, așa cum este de altfel prevăzut și în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”, se arată în raportul de specialitate.

Indicatorii tehnico-economici aprobați prin HCL 347 din 2025 vor rămâne neschimbați, respectiv: 75.015.480,29 lei cu TVA, din care C+M: 52.435.658,32 lei cu TVA.

