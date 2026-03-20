prognoza meteo pe o lună: avem parte de o primăvară ploioasă în toată țara

Pe scurt: Vrei să știi cum va fi vremea în aprilie? ANM anunță ploi mai multe în sud și temperaturi apropiate de normal în toată țara.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru luna aprilie, anunțând că în anumite regiuni ale României, în special în sud și sud-vest, se așteaptă precipitații peste media obișnuită pentru această perioadă.

Temperaturile vor rămâne în general apropiate de valorile normale pentru mijlocul primăverii, fără variații semnificative față de media climatologică.

Potrivit Mediafax, în săptămâna 23-30 martie 2026, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile nordice și estice, în timp ce în restul țării temperaturile vor fi apropiate de normal. În ceea ce privește precipitațiile, sudul extrem al țării va înregistra un regim pluviometric ușor excedentar, iar în celelalte regiuni cantitățile de precipitații vor fi în general normale.

În intervalul 30 martie – 6 aprilie 2026, temperaturile medii vor fi, în majoritatea regiunilor, apropiate de valorile obișnuite pentru această săptămână, cu posibilitatea unor valori ușor mai scăzute în vest. Cantitățile de precipitații vor fi normale în nord-vest, însă în restul țării, în special în sud și sud-vest, se așteaptă ploi peste medie.

Prognoza pentru săptămâna 6-13 aprilie 2026 indică temperaturi medii apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi, de asemenea, în limitele obișnuite la nivel național.

În săptămâna 13-20 aprilie 2026, mediile valorilor termice se vor menține în limitele climatologice pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în toate regiunile, a precizat ANM.

Astfel, luna aprilie se anunță cu temperaturi stabile și precipitații mai abundente în sudul țării, potrivit prognozei detaliate transmise de Administrația Națională de Meteorologie.