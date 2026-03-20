Raluca Turcan, deputat de Sibiu, a postat pe Facebook un mesaj în care a anunțat că a susținut, cu cifre și argumente reale, în Parlament, Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat pentru 2026.

Ea a subliniat că bugetul pentru pensii și asistență socială este construit realist, fără populisme ieftine sau demagogie, prezentând cifre concrete despre alocările și măsurile prevăzute.

Deputatul a evidențiat reducerea subvenției de la bugetul de stat pentru pensii cu 19,92%, de la 39,2 miliarde de lei la 31,4 miliarde de lei, explicând că această diminuare se datorează creșterii contributivității, ca rezultat al măsurilor Guvernului Bolojan, un pas esențial pentru sustenabilitatea sistemului de pensii.

Ea a atras atenția că, în următorii ani, presiunile asupra sistemului vor crește semnificativ, fiind așteptați peste un milion de noi pensionari din generațiile născute după mijlocul anilor ‘60.

Raluca Turca a mai punctat că bugetul prevede creșterea contribuțiilor la Pilonul II de pensii, investiții în modernizarea sistemului prin digitalizarea dosarelor și recalcularea pensiilor, precum și alocări consistente pentru asistența socială, inclusiv sprijin pentru vârstnici și servicii pentru copii și persoane cu dizabilități.

Redăm integral mesajul Deputatului de Sibiu, Raluca Turcan

“Am susținut în Parlament Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat pentru 2026. Am prezentat, cu cifre concrete, că bugetul pentru pensii și asistență socială este construit realist, fără populisme ieftine sau demagogie.

Principalele aspecte:

Reducerea subvenției de la bugetul de stat pentru pensii

Scădere cu -19,92%, de la 39,2 mld. lei la 31,4 mld. lei.

Explicația: creșterea contributivității, și ca rezultat al măsurilor Guvernului Bolojan. Este un pas important pentru sustenabilitatea sistemului de pensii.

Consolidarea sistemului de pensii este esențială. În anii următori, presiunile vor crește semnificativ, pentru că în sistem vor intra peste un milion de noi pensionari, din generațiile născute după jumătatea anilor ‘60. De aceea, un sistem solid astăzi înseamnă siguranță pentru pensionarii de acum și pentru cei care vor ieși la pensie în anii următori.

Avem obligația să continuăm acest efort, în mod susținut, prin:

• creșterea numărului de angajați

• stimularea muncii prin salarii competitive

• direcționarea corectă a asistenței sociale

• reinvestirea resurselor în calificare și integrare pe piața muncii

Creșterea contribuțiilor la Pilonul II de pensii

• De la 22,3 mld. lei la 23,8 mld. lei

• Active totale: peste 211 miliarde lei

• Un pilon esențial pentru pensiile viitoare și pentru finanțarea economiei

Investiții în modernizarea sistemului de pensii (fonduri europene)

• Digitalizarea completă a dosarelor de pensii

• Finalizarea recalculării pensiilor

• Interacțiune online cu instituțiile

Alocări consistente pentru asistență socială: 249,2 miliarde lei – o treime din PIB-ul României!!!

• +40% pentru programul „Masă sănătoasă”

• 1,7 mld. lei pentru sprijinirea vârstnicilor

• 15,48 mld. lei pentru servicii sociale (copii și persoane cu dizabilități)

• 1,75 mld. lei pentru compensarea costurilor la energie

Direcția necesară: avem nevoie de o schimbare de paradigmă!

România trebuie să treacă de la politici reactive la măsuri active și inteligente:

• asistența socială trebuie să fie țintită către cei care nu pot munci

• ajutorul de șomaj trebuie să devină un instrument de reintegrare rapidă, nu de pasivitate

• combaterea muncii la negru și a inechităților sociale

• corelarea educației cu cerințele reale ale pieței muncii

În special în rândul tinerilor, unde șomajul este alarmant, trebuie să acționăm decisiv.

Acest buget este un pas înainte. Dar mai important decât atât, este un angajament pentru responsabilitate, echilibru și reforme reale.” a transmis Raluca Turcan