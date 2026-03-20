reguli mai stricte pentru ieșirea din țară cu minori: ce documente sunt obligatorii în 2026

Pe scurt: Află ce documente trebuie să aibă un copil pentru a ieși din România în 2026 și în ce situații poate călători fără pașaport. Schimbările legislative aduc opțiuni mai accesibile pentru minori, dar și obligații clare pentru părinți.

Planificarea unei vacanțe sau a unei deplasări în străinătate cu copiii presupune, înainte de toate, verificarea atentă a actelor necesare pentru ieșirea din țară.

În anul 2026, chiar dacă România a aderat la Spațiul Schengen și călătoriile spre multe state europene sunt mai simple, regulile privind ieșirea minorilor din țară rămân stricte, iar părinții trebuie să fie la curent cu noile prevederi.

Potrivit HotNews.ro, o schimbare importantă pentru familiile cu copii sub 14 ani este faptul că aceștia pot călători în Uniunea Europeană fără pașaport, cu condiția să dețină carte electronică de identitate (noul buletin). Acest document se poate elibera încă de la naștere și are un cost mai redus decât pașaportul. Astfel, părinții care doresc să evite procedurile pentru pașaport pot opta pentru această variantă, însă trebuie să se asigure că minorul are cartea electronică de identitate valabilă la momentul călătoriei.

Poliția de Frontieră subliniază că minorii cetățeni români nu pot ieși din țară doar cu certificatul de naștere. Pentru a călători, aceștia trebuie să aibă asupra lor un document individual de călătorie valabil: pașaport, carte de identitate sau carte electronică de identitate. Acest lucru este valabil indiferent de destinație, iar părinții trebuie să verifice atât cerințele statului de destinație, cât și regulile impuse de autoritățile române pentru ieșirea din țară.

Odată cu intrarea completă a României în Spațiul Schengen, controalele sistematice la frontierele interne au fost eliminate. Cu toate acestea, Ministerul Afacerilor Interne și autoritățile române avertizează că toți cetățenii, inclusiv minorii, trebuie să aibă asupra lor un document de călătorie valabil atunci când părăsesc țara. În plus, pot avea loc verificări ale identității și controale aleatorii, inclusiv în apropierea frontierelor interne sau în noduri rutiere importante.

Astfel, chiar dacă nu mai există obligativitatea de a sta la ghișeu la trecerea graniței spre state precum Bulgaria, Ungaria, Grecia sau Italia, lipsa documentelor de călătorie poate duce la refuzul ieșirii din țară sau la probleme în timpul deplasării. Autoritățile recomandă să nu se plece niciodată fără acte, indiferent de destinație sau de tipul călătoriei.

În concluzie, pentru ieșirea din România cu un copil minor în 2026, părinții trebuie să se asigure că acesta deține un document individual de călătorie valabil: pașaport, carte de identitate sau carte electronică de identitate. Certificatul de naștere nu este suficient. Pentru copiii sub 14 ani, cartea electronică de identitate devine o opțiune accesibilă și mai ieftină decât pașaportul, dar trebuie obținută din timp. Chiar dacă formalitățile la frontieră s-au simplificat, actele rămân obligatorii, iar verificările pot avea loc oricând pe teritoriul Uniunii Europene.