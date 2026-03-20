românca ce a câștigat 500.000 de euro la loto în italia, a fugit cu banii: și-a lăsat iubitul cu „ochii în soare”

O dispută aprinsă între doi tineri din România a atras atenția locuitorilor din Carsoli, după ce un bilet de Gratta e Vinci a produs ceartă în cuplu.
Potrivit ultimelor informații, românca în vârstă de 40 de ani, după ce a aflat că biletul era câștigător al sumei de 500.000 de euro, ar fi încasat marele premiu și apoi nu s-a mai întors acasă, unde partenerul ei o aștepta să sărbătorească.
Bărbatul a declarat unui prieten că a cumpărat biletul și l-a oferit cadou partenerei: „L-am cumpărat eu, deci câștigul este al meu”.
În prezent, nu au fost depuse plângeri, dar el intenționează să meargă la carabinieri dacă iubita sa nu va da semne în următoarele zile sau dacă nu este de acord cu împărțirea premiului.
Proprietarul Bar Renato, de unde a fost cumpărat biletul, a confirmat că lozul a fost cumpărat de bărbat și oferit cadou de 8 martie. Totuși, situația este complicată din punct de vedere juridic. În Italia, lozurile de tip „Gratta e Vinci” sunt considerate titluri la purtător, ceea ce înseamnă că dreptul de încasare aparține deținătorului fizic al biletului.
Între timp, localnicii curioși s-au adunat la bar pentru a verifica vestea și a vedea biletul câștigător.
