s-a adoptat în sfârșit bugetul de stat al româniei: mesaj unitar al lui bolojan / video

Pe scurt: Bugetul de stat pe 2026 a trecut cu 319 voturi pentru, iar premierul Bolojan susține că acesta protejează investițiile și cheltuielile sociale. Opoziția critică lipsa măsurilor pentru populație.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, 20 martie 2026, în plenul Parlamentului României, că bugetul de stat pentru anul 2026 reflectă reformele implementate până acum și aduce, potrivit acestuia, „o abordare corectă față de cetățeni”.

Declarațiile au fost făcute după ce bugetul a fost adoptat cu 319 voturi pentru, 104 împotrivă și o abținere, la capătul mai multor zile de dezbateri în comisii și în coaliție, potrivit Mediafax.

„Ați votat bugetul, un buget care prevede o nouă abordare corectă față de cetățeni. Toate reformele făcute până acum, reforma administrației, reforma pensiilor speciale, reducerile de cheltuieli din instituțiile publice, sunt reflectate în acest buget”, a declarat Ilie Bolojan în fața parlamentarilor.

Premierul a subliniat că documentul adoptat reprezintă „o centură de siguranță” pentru finanțele publice, menționând că nu vor fi tolerate derapaje în cheltuirea banilor publici. „Nimeni nu va putea arunca la coș efortul românilor făcut în ultimele luni și nici să risipească finanțele publice”, a afirmat liderul coaliției de guvernare.

Bolojan a precizat că Guvernul își asumă responsabilitatea pentru echilibrarea situației financiare și a transmis că România are „forța necesară să îndrepte lucrurile și să pună țara pe baze corecte și realiste”.

Păstrarea deficitului bugetar și asigurarea investițiilor publice

Adresându-se partenerilor instituționali, agențiilor de rating și instituțiilor financiare, premierul a subliniat că menținerea țintei de deficit bugetar la 6,2% demonstrează responsabilitatea statului român. În mesajul către populație, Ilie Bolojan a mulțumit cetățenilor pentru eforturile depuse și a dat asigurări că bugetul pe 2026 acoperă atât investițiile publice, cât și cheltuielile sociale.

„Acest buget asigură investițiile necesare pentru continuarea marilor lucrări publice și a celor locale, funcționarea instituțiilor publice, plata salariilor, pensiilor și toate formele de sprijin pentru cei care au nevoie”, a declarat premierul.

Opoziția a criticat modul de distribuire a fondurilor și a susținut că bugetul nu conține suficiente măsuri pentru protejarea populației în fața scumpirilor.