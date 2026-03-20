sală de sport nouă la o școală din sibiu: investiție de peste 14 milioane de lei

Primăria Sibiu continuă să investească în unitățile de învățământ, demarând un proiect care prevede construirea unei săli de sport și amenajarea terenurilor sportive la Școala Gimnazială Radu Selejan, situată pe strada Șoimului, în cartierul V. Aaron.
Pentru realizarea acestei investiții, primarul Astrid Fodor va supune spre aprobare Consiliului Local, în ședința programată în această lună, actualizarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici.
„În anul 2021 am eficientizat energetic clădirea acestei școli cu fonduri europene nerambursabile. Prin această nouă investiție din bugetul local, în valoare de 14,43 milioane de lei, vom crea condiții mai bune pentru practicarea sportului la școală. După aprobarea bugetului local pentru 2026, vom iniția procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor. Reamintesc că pentru dezvoltarea infrastructurii sportive școlare, în ultimii ani Primăria Sibiu a mai construit 2 săli de sport, una la Școala Nicolae Iorga și una la Școala Regele Ferdinand și a amenajat terenuri de sport la Școala Regina Maria și la Liceul Tehnologic Terezianum. De asemenea, am modernizat și sala de sport de la Liceul O. Ghibu .” (Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu)
Lucrările incluse în acest nou proiect pentru Școala Radu Selejan presupun:
- Construirea unei săli de sport pe o suprafață de 1.000 mp, prin ridicarea unui corp nou de clădire, care va cuprinde pe lângă spațiu de joc și vestiare, dușuri, grupuri sanitare, o magazie și cabinetul profesorilor. Clădirea va fi eficientă energetic, iar în acest sens vor fi instalate 8 panouri solare, un sistem fotovoltaic complet echipat, un echipament de ventilare de acoperiș cu recuperator de căldură, alimentat cu 2 pompe de căldură montate pe învelitoare, zidărie exterioară cu termosistem de vată minerală bazaltică de 15 cm și tâmplărie cu geam termoizolant.
- Amenajarea curții școlii și crearea unui teren de handbal/minifotbal în suprafață totală de 800 mp și a unui teren de baschet de aproximativ 440 mp. Este inclusă refacerea zonelor verzi în suprafață de 2.270 mp, unde se vor planta arbori ornamentali și se va instala mobilier urban, bănci și coșuri de gunoi.
- Sală de sport nouă la o școală din Sibiu: investiție de peste 14 milioane de lei acum 3 minute
