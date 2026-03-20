sală de sport nouă la o școală din sibiu: investiție de peste 14 milioane de lei

Primăria Sibiu continuă să investească în unitățile de învățământ, demarând un proiect care prevede construirea unei săli de sport și amenajarea terenurilor sportive la Școala Gimnazială Radu Selejan, situată pe strada Șoimului, în cartierul V. Aaron.

Pentru realizarea acestei investiții, primarul Astrid Fodor va supune spre aprobare Consiliului Local, în ședința programată în această lună, actualizarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici.

„În anul 2021 am eficientizat energetic clădirea acestei școli cu fonduri europene nerambursabile. Prin această nouă investiție din bugetul local, în valoare de 14,43 milioane de lei, vom crea condiții mai bune pentru practicarea sportului la școală. După aprobarea bugetului local pentru 2026, vom iniția procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor. Reamintesc că pentru dezvoltarea infrastructurii sportive școlare, în ultimii ani Primăria Sibiu a mai construit 2 săli de sport, una la Școala Nicolae Iorga și una la Școala Regele Ferdinand și a amenajat terenuri de sport la Școala Regina Maria și la Liceul Tehnologic Terezianum. De asemenea, am modernizat și sala de sport de la Liceul O. Ghibu .” (Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu)

Lucrările incluse în acest nou proiect pentru Școala Radu Selejan presupun: