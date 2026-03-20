schimbări la autoritatea teritorială de ordine publică din sibiu: jános-erivn iakób, noul președinte

Astăzi, la sediul Consiliului Județean Sibiu, a avut loc ședința extraordinară a Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) Sibiu, convocată ca urmare a demisiei domnului Mihai Dumitrescu din funcția de președinte.

În cadrul ședinței, membrii ATOP Sibiu au procedat la alegerea unui nou președinte. În urma votului exprimat, în această funcție a fost desemnat domnul János-Erivn Iakób, consilier județean.

Noul președinte va asigura coordonarea activității ATOP Sibiu și va contribui la consolidarea colaborării dintre instituțiile responsabile de menținerea ordinii și siguranței publice la nivel județean.

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) este un organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care funcționează pe lângă Consiliul Județean. Aceasta are misiunea de a asigura buna desfășurare și eficiența serviciului polițienesc din județ, prin analizarea activității structurilor de ordine publică și formularea de propuneri pentru creșterea siguranței cetățenilor.

ATOP contribuie la identificarea principalelor probleme din domeniul ordinii publice și sprijină cooperarea între instituțiile implicate, în beneficiul comunității locale.