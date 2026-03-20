scumpirile nu se mai opresc: carburanții au trecut de 10 lei pe litru la stațiile din sibiu

Pe scurt: Carburanții s-au scumpit semnificativ, iar autoritățile discută măsuri de răspuns. Vezi cât costă acum un litru de benzină și motorină și ce spun premierul și ministrul Economiei.

Prețurile la carburanți au explodat vineri, 20 martie, în toată România, marcând cele mai mari scumpiri zilnice de la începutul războiului din Iran. Creșterea față de ziua precedentă este semnificativă: benzina s-a scumpit cu 16 bani pe litru, iar motorina și cu 30 de bani. Aceste majorări reprezintă cele mai abrupte creșteri zilnice înregistrate de la izbucnirea conflictului din Iran, care a influențat puternic piața internațională a petrolului și, implicit, prețurile la pompă din România.

Prețurile la stațiile din Sibiu

Potrivit Peco-online, comparativ cu ziua de 19 martie, prețurile carburanților din Sibiu au înregistrat o nouă creștere semnificativă pe 20 martie, confirmând trendul accelerat din ultimele zile.

Benzina standard s-a scumpit, în medie, cu 10 până la 17 bani pe litru, iar benzina premium a crescut cu aproximativ 10-15 bani/l.

În cazul motorinei, majorările sunt și mai evidente: motorina standard a urcat cu până la 20 de bani/l, iar cea premium a depășit în unele stații chiar și pragul de 10,30 lei/l, după creșteri de până la 20-30 de bani într-o singură zi.

Benzină (Standard + Premium) – Comparativ 19 vs. 20 martie

Stație Standard 19 mar Standard 20 mar Diferență (bani) Premium 19 mar Premium 20 mar Diferență (bani) Lukoil 8.79 8.95 +16 9.49 9.65 +16 Socar 8.81 8.96–8.98 +15–17 9.41–9.43 9.56–9.58 +15 Petrom 8.82–8.83 8.97–8.98 +15 9.41–9.42 9.56–9.57 +15 OMV Sibiu 8.89 9.04 +15 9.62 9.77 +15 OMV Miercurea Sibiului 8.97 9.12 +15 9.70 9.85 +15 MOL 8.89 9.04 +15 9.62 9.77 +15 Gazprom 8.79 8.89 +10 9.52–9.56 9.62–9.66 +10 Rompetrol 8.85–8.86 8.93–8.94 +7–8 9.62 9.70 +8

Motorină (Standard + Premium) – Comparativ 19 vs. 20 martie

Stație Standard 19 mar Standard 20 mar Diferență (bani) Premium 19 mar Premium 20 mar Diferență (bani) Socar 9.39 9.58–9.60 +19–21 9.79 9.98–10.00 +19–21 Petrom 9.41 9.60 +19 9.83 10.02 +19 OMV Sibiu 9.48 9.67 +19 10.04 10.23 +19 OMV Miercurea Sibiului 9.56 9.75 +19 10.12 10.31 +19 Lukoil 9.44 9.63 +19 9.80 9.99 +19 MOL 9.47–9.48 9.66–9.67 +18–19 9.89 10.23 +34 Gazprom 9.33 9.48 +15 9.89 10.04 +15 Rompetrol 9.35 9.56 +21 9.95 10.16 +21

Premierul Ilie Bolojan a abordat situația scumpirilor

Premierul Ilie Bolojan a abordat subiectul scumpirilor în urmă cu cinci zile, subliniind că măsuri precum plafonarea prețurilor la carburanți trebuie analizate cu atenție pentru a evita efecte adverse.

Întrebat despre propunerea ministrului Bogdan Ivan de plafonare a prețului la 8,41 lei pentru benzină și 8,86 lei pentru motorină, Bolojan a explicat:

„Dacă resursele sunt din producția internă, formula de plafonare are logică și are rezultate, pentru că fiind asigurată din producția internă, poți să faci asta. Dacă nu este din producția internă și vii cu plafonare, riști să ai probleme legate de relația cu Uniunea Europeană, probleme de infringement. Poți să vii pe perioadă limitată, dar dacă prețurile nu le poți controla, așa cum s-a întâmplat anii trecuți când am plafonat prețurile la energie, s-ar putea să ajungi la concluzia că ai niște costuri enorme pe care trebuie să le poți suporta.”

Premierul a mai atras atenția că, după schemele de plafonare a prețurilor la energie, România încă mai are miliarde de lei de plătit companiilor din energie, atât din motive birocratice, cât și din cauza sumelor foarte mari implicate.

„Aceste scheme, care înseamnă plafonări, reduceri de accize, supraimpozitări, alte măsuri de genul ăsta trebuie foarte bine cumpănite și foarte bine studiate în așa fel încât să nu ai efecte adverse”, a transmis Ilie Bolojan.

Scumpirile din ultimele săptămâni vin pe fondul tensiunilor internaționale și al incertitudinii privind aprovizionarea cu petrol, ceea ce determină autoritățile să analizeze cu prudență orice intervenție pe piața carburanților.