sibiu celebrează 30 de ani de film francez: la cinegold vor rula cinci producții premiate la cannes

Teatrul Național „Radu Stanca” îi invită pe sibieni la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Filmului Francez, care va avea loc la Sibiu între 27 și 29 martie.

Evenimentul va prezenta cinci filme recent apreciate de critica de specialitate. Proiecțiile se vor desfășura la CineGold, iar biletele, în valoare de 20 de lei, pot fi achiziționate atât online, cât și de la casieriile cinematografului.

„Selecția filmelor prezentate în cadrul Festivalului Filmului Francez este realizată cu o atenție deosebită, reunind titluri care au fost deja apreciate și validate în cele mai importante festivaluri internaționale, inclusiv la Cannes. Festivalul este oferit de Institutul Francez din România și susținut de Ambasada Franței în România, cărora le mulțumim și care sunt parteneri strategici ai TNRS și FITS! Faptul că aceste producții pot fi văzute la CineGold confirmă, de asemenea, statutul său de partener strategic. Am reușit să obținem un preț special, astfel încât cât mai mulți spectatori să se poată bucura de aceste filme” – Constantin Chiriac, președintele FITS și directorul general al TNRS.

Miséricorde este prezentat la Sibiu pe 28 martie, la ora 18:00.

Jérémie, în jur de 30 de ani, se întoarce în orașul său natal pentru înmormântarea fostului său șef, când o dispariție misterioasă, un vecin amenințător și un preot cu intenții ciudate adaugă o turnură neașteptată șederii sale.

Premieră la Festivalul de Film de la Cannes, 2024

Maria este programat la Sibiu pe 29 martie, ora 20:00.

Maria nu mai e nici copil, dar nici un adult în adevăratul sens al cuvântului, când strălucește pe marele ecran în filmul unui tânăr regizor italian promițător: un huis clos intens, plin de sex și violență, alături de o vedetă americană. Fără să fie pregătită pentru faimă sau scandal, ajunge rapid celebră și devine o actriță iconică.

La Haine va rula la Sibiu pe 27 martie, ora 20:00.

Copiii din cartierul „Bluebell” au petrecut toată noaptea în confruntări cu poliția. De ce? Pentru că un băiat de 16 ani, Abdel Ichaha, este în stare critică după ce a fost bătut în timpul unui interogatoriu de către un polițist. Printre acești tineri orbiți de ură se află trei prieteni apropiați – Hubert, Saïd și Vinz. Împreună urmează să trăiască cea mai importantă zi din viața lor.

Pentru că astăzi apare și al patrulea „erou” al poveștii noastre: un pistol automat Beretta de 9 mm, lucios, placat cu crom, despre care se spune că a fost pierdut de un polițist în civil în timpul revoltelor.

Câștigător: Premiul pentru Regie la Festivalul de Film de la Cannes, 1995

Animale va fi prezentat la Sibiu pe 28 martie, la ora 20:00.

Nejma, 22 de ani, lucrează în ferma lui Léonard, cea mai bună din regiunea Camargue. În timp ce se antrenează pentru a câștiga o competiție în care participanții înfruntă tauri în arenă, zvonul despre un taur scăpat sperie locuitorii. Bărbați sunt găsiți morți, iar Nejma începe să resimtă simptome ciudate și îngrijorătoare.

La Plus Précieuse des marchandises va fi prezentată la Sibiu pe 29 martie, la ora 20:00.

A fost odată, într-o pădure mare, un sărman tăietor de lemne și o sărmană tăietoare de lemne.

Gerul, foamea, sărăcia și, pretutindeni în jur, războiul le făceau viața extrem de grea. Într-o zi, sărmana tăietoare de lemne găsește un bebeluș aruncat dintr-unul dintre numeroasele trenuri care traversează pădurea lor fără oprire. Protejat cu orice preț, acest copil – această mică „marfă” – va schimba complet viața femeii, a soțului ei și a tuturor celor care îi vor intersecta destinul, până la omul care l-a aruncat din tren. Povestea lor va scoate la iveală atât ce este mai rău, cât și ce este mai bun în inima oamenilor.

Între 19 și 29 martie, publicul din București și din alte 15 orașe din țară va avea ocazia să participe la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Filmului Francez, organizată de Institutul Francez din România și susținută de Ambasada Franței în România.

Peste 30 de filme prezentate în cele mai importante festivaluri de profil din lume – Cannes, Berlin, Locarno, Annecy, Toronto sau Veneția – vor fi proiectate în cadrul ediției aniversare în cinematografe și spații culturale alternative din Arad, Baia Mare, Brașov, Brăila, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Pitești, Ploiești, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș și Timișoara.