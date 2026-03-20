sibiul, printre județele cu cele mai multe femei cu studii universitare: aproape 25 la sută!

Sibiul se află printre județele cu cel mai ridicat nivel de educație în rândul femeilor din România, arată o analiză realizată de clubulcopiilor.ro, pe baza datelor Eurostat și INS.

Aproximativ 24% dintre femeile din județul Sibiu au studii universitare, situând Sibiul alături de București, Cluj, Ilfov și Timiș, ceea ce reflectă rolul orașului ca centru universitar și economic important. Această poziție favorabilă se corelează și cu salariile mai mari din județ, conform datelor statistice, indicând o legătură strânsă între educație și prosperitate economică.

Județele cu cele mai multe femei cu studii superioare sunt:

București – 39%

Ilfov – 29,3%

Cluj – 28,2%

Timiș – 24,6%

Sibiu – 24%

De asemenea, analiza arată că, deși România a înregistrat în ultimele două generații unul dintre cele mai mari salturi educaționale din UE, cu o creștere de aproximativ 151% a femeilor cu studii universitare, progresul nu este uniform.

În multe județe din sud și est, ponderea femeilor cu studii superioare rămâne sub 10%, evidențiind decalaje regionale semnificative care pot influența pe termen lung oportunitățile copiilor și dezvoltarea economică.

La nivel național, România se situează în continuare sub media Uniunii Europene în ceea ce privește femeile tinere cu studii universitare. Pentru grupa de vârstă 25–34 de ani, doar 26% dintre femei au absolvit o facultate, comparativ cu media UE de 50%.

Deși în generația 35–44 de ani România înregistra un progres remarcabil, această stagnare în rândul tinerei generații ridică semne de întrebare asupra evoluției viitoare a nivelului educațional.

Femeile, mai educate decât bărbații

Fenomenul este constant: femeile românce sunt mai educate decât bărbații în toate grupele de vârstă.

25–64 ani: 21% femei vs. 17% bărbați

35–44 ani: 30% femei vs. 22% bărbați

25–34 ani: 26% femei vs. 20% bărbați

Această tendință se înscrie într-un context european și global, unde femeile tinere depășesc constant bărbații în participarea la învățământul superior.

Media din spațiul European

România înregistrează în prezent cea mai scăzută rată a femeilor cu vârste între 25 și 34 de ani cu studii universitare din UE: 26%, față de media europeană de 50%.

Pentru femeile cu vârste între 35 și 44 de ani, rata studiilor superioare a crescut la 30%.

Pentru generația de femei aflată astăzi aproape de vârsta pensionării (55–64 de ani), rata celor cu studii superioare era de doar 11,9%, cel mai scăzut nivel din UE.

Diferența este și mai mare față de țări cu niveluri ridicate de educație universitară, cum ar fi Irlanda (70%) sau Suedia (63%). România rămâne în urma unor state cu profil economic relativ apropiat, precum Cehia (41%), Ungaria (39%) sau Bulgaria (49%).

Prin comparație, în țări precum Estonia, Suedia, Finlanda sau Irlanda, peste 40% dintre femeile din această generație aveau deja studii universitare.

Aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 151%, al doilea cel mai mare salt din întreaga Uniune Europeană, după Malta.

În timp ce țări precum Germania sau Franța au înregistrat creșteri mai moderate (sub 80%), România a recuperat rapid o parte din decalajele istorice.