spitalul cf din sibiu intră într-o altă eră: va avea un nume nou

Spitalul General Căi Ferate (CF) din Sibiu, intrat de curând în subordinea Primăriei, își va schimba denumirea. Administrația locală propune un alt nume pentru a fi mai ușor de identificat de pacienți.

Spitalul Municipal Sibiu, așa se va numi Spitalul General CF. De curând, unitatea medicală a intrat în administrarea Primăriei Sibiu.

„În contextul reorganizării și al integrării acestei unități în rețeaua de servicii medicale aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, schimbarea denumirii contribuie la clarificarea statutului juridic al spitalului, o mai bună identificare a unității de către pacienți și instituțiile partenere și alinierea la structura organizatorică a sistemului de sănătate administrat la nivel local”, se arată în raportul de specialitate.

Consilierii locali vor vota noua denumire în ședința ordinară de joia viitoare.

Citește și: Spitalul CF Sibiu, transferat oficial la Primărie: ce servicii vor avea în continuare pacienții