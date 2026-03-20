spitalul tbc din sibiu iluminat în roșu de ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei

Cu prilejul Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Tuberculozei, marcată anual pe 24 martie, Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu desfășoară o serie de acțiuni dedicate informării și conștientizării populației asupra prevenției, diagnosticării și tratamentului tuberculozei.

Activitățile se vor desfășura atât în mediul online, cât și în spațiul public, implicând personalul medical, pacienți și voluntari, într-un demers comun de educație pentru sănătate.

Acțiunile includ:

• Campanii de informare în mediul online și în mass-media, susținute de medicii spitalului, prin materiale video și declarații pe tema prevenției și diagnosticării tuberculozei;

• Publicarea unor mărturii ale pacienților în presa locală, pentru a evidenția importanța depistării precoce și a tratamentului corect;

• Organizarea unui punct de informare sub forma unui cort amplasat în zona centrală a municipiului Sibiu, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, în data de 24 Martie, între orele 11.00 – 13.00

În cadrul acestui punct de informare, voluntarii Crucii Roșii, alături de echipa medicală a spitalului, vor oferi trecătorilor: pliante informative și baloane roșii, simbol al luptei împotriva acestei boli. De asemenea, echipa medicală va oferi cetățenilor interesați informații utile despre tuberculoză.

În plus, în seara zilei de 24 martie, clădirea Dispensarului TBC, alături de alte clădiri emblematice din Sibiu, precum Consiliul Județean, vor fi iluminate în culoarea roșie, simbol al luptei împotriva tuberculozei.

„Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu are o misiune esențială în prevenirea și controlul tuberculozei la nivelul județului Sibiu. Investim constant în echipamente, în formarea personalului și în dezvoltarea serviciilor medicale, astfel încât pacienții să beneficieze de diagnostic și tratament la standarde moderne. Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei ne reamintește că eforturile comune ale medicilor, autorităților și comunității pot contribui la reducerea impactului acestei boli. Avem nevoie de implicarea fiecăruia dintre noi: informați-vă, preveniți și susțineți persoanele afectate! Împreună putem construi o comunitate mai responsabilă!”, a declarat Cristian Roman, Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Prin aceste acțiuni, Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu își propune să încurajeze responsabilitatea individuală și colectivă în prevenirea tuberculozei și să contribuie la reducerea stigmatizării asociate acestei afecțiuni.