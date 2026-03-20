trecutul „fabricat” al adrianei viliginschi: psiholoaga acuzată de complicitate la omor și-a mințit pacienții / exclusiv

Adriana Viliginschi, fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, aflată în prezent în arest preventiv sub acuzația de complicitate la omor, și-a construit o imagine publică bazată pe o experiență profesională care nu corespunde realității. Ea a mințit în CV-ul publicat pe platforma LinkedIn.

Deși se prezintă drept un specialist dedicat, cu experiență în sprijinirea persoanelor vulnerabile, Adriana Viliginschi a inserat în biografia sa profesională activități care nu au avut loc niciodată. Unele dintre ele au fost demontate de o instituție publică din Sibiu, unde aceasta a afirmat că a făcut voluntariat la începutul anilor 2000.

Minciuna din CV: DGASPC Sibiu nu o are în evidențe

Pe rețeaua profesională LinkedIn, Adriana Viliginschi susține că bazele carierei sale au fost puse la începutul anilor 2000. După ce a absolvit Facultatea de Psihologie la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, ea spune că a continuat cu un stagiu de voluntariat la Centrul „Prichindelul” pentru copii cu handicap, în perioada 2003-2005. Însă, la o simplă verificare administrativă, acest „pilon” al carierei sale se prăbușește.

„Urmare a verificărilor efectuate în evidențele instituției noastre, nu au fost identificate documente care să ateste calitatea de voluntar a numitei Adriana Emilia Viliginschi în cadrul Centrului de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități Sibiu – actualmente Complexul de Servicii Prichindelul Sibiu. În evidențele și arhiva instituției nu există contracte de voluntariat, adeverințe, rapoarte de activitate sau alte înscrisuri oficiale din care să rezulte desfășurarea de activități de voluntariat în perioada 2003-2005, de către persoana mai sus menționată. În consecință, DGASPC Sibiu nu poate confirma calitatea de voluntar a numitei Adriana Emilia Viliginschi”, se arată într-un răspuns oferit de DGASPC pentru Ora de Sibiu.

Aceeași situație este verificată și în cazul Spitalului de Psihiatrie, unde Viliginschi susține că ar fi făcut voluntariat între 2005-2006, informație care așteaptă confirmarea sau infirmarea oficială.

Captură LinkedIn

Portret de psiholog: „Mai multe zâmbete decât lacrimi”

În descrierea profilului său, psiholoaga se adresa direct persoanelor care căutau echilibru emoțional. „Mă adresez persoanelor sănătoase din punct de vedere psihologic, care doresc să exploreze sau să depășească anumite situații cu care se confruntă, în diverse sfere ale vieții: emoționale sau comportamentale, în relațiile personale sau socio-profesionale, ori pentru atingerea performanțelor în mediul de business. Rolul meu implică însoțirea, susținerea și încurajarea clientului în dezvoltarea resurselor și potențialului propriu, cu ajutorul unor tehnici și instrumente specifice. Imaginează-ți o viață în care ai mai multe zâmbete decât lacrimi, mai multă libertate emoțională decât constrângeri și mai multă claritate decât ceață”, a scris Adriana Viliginschi în descrierea de pe contul de LinkedIn.

Viliginschi era, într-adevăr, atestată de Colegiul Psihologilor din România, ca psiholog clinician, potrivit ultimelor actualizări din februarie 2026. De altfel, din 2016 avea în portofoliu și un certificat pentru terapie prin hipnoză, dar și certificate de coaching pe dezvoltare personală. Viliginschi promitea și să însoțească clienții spre „succes în mediul de business” și „relații socio-profesionale sănătoase”.

Arestată pentru complicitate la omor

Numele Adrianei Viliginschi a devenit cunoscut sibienilor după uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner în 2023, fiind concubina acestuia la acea vreme. Totuși, propriul său dosar penal este cel care șochează acum comunitatea.

Citește și: Femeia care și-a ajutat prietena să își omoare mama este Adriana Viliginschi. Descinderi la casa lui Adrian Kreiner / video, foto

La ceva timp distanță de la compunerea descrierii empatice pe profilul profesional, Viliginschi avea să îi ofere suport și sfaturi prietenei sale, Amiana Paștină, care și-a omorât mama pentru a pune mâna pe averea sa.

Psiholoaga a fost arestată preventiv în luna februarie pentru complicitate la omor. Ea a contestat de mai multe ori măsura, avocatul său invocând o stare psihică precară. De curând, el a precizat că Adriana Viliginschi se află „într-o stare rea, sub medicamentație puternică, cu efecte psihoactive, pentru depresie”. (DETALII AICI)