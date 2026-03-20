weekend cu vânt puternic în românia: a fost emis cod galben

Pe scurt: Estul României și zonele montane se confruntă cu vânt puternic și avertizări de cod galben. Află ce județe sunt vizate și ce riscuri anunță meteorologii.

Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări de cod galben pentru intensificări ale vântului în perioada vineri, 20 martie 2026 – duminică, 22 martie 2026, potrivit Mediafax.

Jumătatea de est a României va fi afectată de rafale temporare de 40-45 km/h, iar în zonele montane înalte, vântul va atinge viteze de 60-70 km/h.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, 21 martie 2026, între orele 10:00 și 18:00, județele Vrancea, Buzău, Ilfov, municipiul București, precum și vestul județelor Ialomița și Călărași vor fi vizate de intensificări ale vântului cu viteze cuprinse între 50 și 65 km/h. În Carpații de Curbură, rafalele pot ajunge la 65-75 km/h.

Meteorologii avertizează că vântul puternic poate provoca dificultăți în trafic, căderea unor obiecte sau probleme la liniile electrice. ANM recomandă populației să manifeste prudență pe durata avertizărilor.