acțiune fulger a polițiștilor sibieni: zeci de sancțiuni aplicate într-o singură seară / foto video

La data de 20 martie, în intervalul orar 19:00–23:00, polițiștii din cadrul Poliția Municipiului Sibiu au desfășurat o acțiune comună, cu sprijinul Serviciul Rutier Sibiu și al specialiștilor din cadrul RAR Sibiu, având ca scop creșterea siguranței rutiere.

Acțiunea a vizat în principal depistarea autovehiculelor care circulă cu modificări neomologate la sistemul de evacuare, dar și verificarea stării tehnice a mașinilor aflate în trafic.

În total, au fost controlate 37 de autovehicule, iar polițiștii au aplicat 51 de sancțiuni contravenționale. În urma verificărilor tehnice efectuate, au fost identificate 29 de defecțiuni, dintre care:

6 cazuri de modificări neomologate la sistemul de evacuare;

4 situații privind aplicarea de folii neomologate;

3 cazuri de anvelope uzate;

4 defecțiuni ale sistemului de iluminare;

12 alte deficiențe tehnice.

Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Totodată, au fost aplicate 22 de sancțiuni pentru alte abateri prevăzute de OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Ca măsură complementară, polițiștii au reținut 17 certificate de înmatriculare și un permis de conducere, în urma unei abateri grave – nerespectarea culorii roșii a semaforului electric.

„Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în scopul creșterii gradului de siguranță rutieră și al reducerii riscurilor generate de circulația autovehiculelor care nu respectă normele tehnice și legale”, au mai transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate în cadrul acțiunii se ridică la 17.245 de lei.