campania banca pentru alimente ajunge la agnita: donații pentru persoanele în dificultate

Pe scurt: Tot weekend-ul, agnițenii pot sprijini comunitatea donând alimente neperisabile pentru persoanele vulnerabile. Campania se desfășoară la Lidl și a stârnit reacții diverse în rândul localnicilor.

Primăria Orașului Agnita informează că, în perioada vineri, 20 martie 2026 – duminică, 22 martie 2026, se desfășoară campania Banca pentru Alimente în magazinul Lidl din Agnita. Potrivit anunțului publicat pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Agnita, toți cei care doresc să se implice sunt încurajați să doneze alimente neperisabile pentru persoanele aflate în dificultate.

Reprezentanții primăriei subliniază importanța solidarității în comunitate: „Fiecare gest de solidaritate contează și poate aduce un sprijin real celor care au nevoie”, transmit aceștia, mulțumind totodată cetățenilor pentru implicare și generozitate.

Campania se adresează tuturor locuitorilor orașului care doresc să contribuie cu produse alimentare ce nu necesită refrigerare, acestea urmând să fie distribuite către persoanele vulnerabile din Agnita.

Locuitorii reacționează la inițiativă: între susținere și scepticism

Anunțul a generat numeroase reacții pe rețelele sociale. Unii localnici, precum Florin Biliboc, au sugerat că funcționarii primăriei ar trebui să fie prezenți la acțiune și să contribuie personal. Alții, precum Verona Apostol, au subliniat importanța ajutorării celor aflați în dificultate, dar au criticat și anumite practici sociale legate de beneficiarii ajutoarelor.

Maria Parau a ridicat problema revânzării ajutoarelor alimentare de către unii beneficiari, în timp ce Octavian Turlea a sugerat că fiecare ar trebui să își cultive propriile alimente. Mircea Vasile a comentat că munca ar trebui să fie prioritară în fața ajutoarelor, iar Claudiu Popescu a întrebat dacă voluntarii primesc vreo recompensă pentru implicare și a propus reducerea impozitelor pentru cei aflați în dificultate.

Pe de altă parte, mai mulți utilizatori au felicitat inițiativa și au transmis mesaje de susținere pentru campanie.

Campania Banca pentru Alimente din Agnita se desfășoară până duminică, 22 martie 2026, iar donațiile pot fi făcute direct în magazinul Lidl din oraș.