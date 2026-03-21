comercianții avertizează: energia scumpă lovește cel mai tare pâinea și lactatele

Pe scurt: Scumpirile la alimentele de bază devin inevitabile, iar energia și transportul sunt principalele cauze. Află ce produse vor fi cele mai afectate și ce soluții propun specialiștii pentru a proteja consumatorii.

Prețurile alimentelor de bază, în special pâinea, produsele de panificație, lactatele și mezelurile, ar putea crește cu până la 8-10% până la sfârșitul anului 2026, ca urmare a costurilor tot mai ridicate cu energia și transportul. Avertismentul a fost lansat vineri, 20 martie 2026, de Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR), în cadrul unei dezbateri organizate de Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării.

Produsele cu consum mare de energie vor avea cele mai mari scumpiri

Feliciu Paraschiv a explicat că, în perioada următoare, cele mai mari creșteri de preț vor fi resimțite la produsele care implică un consum energetic ridicat. „Pâinea și produsele de panificație au costuri energetice mari, deoarece sunt coapte pe cuptoare electrice sau pe gaz, sunt transportate și au volum mare și preț mic, ceea ce face ca factorul transport pe unitate să fie ridicat”, a precizat Paraschiv, citat de HotNews.ro.

Potrivit acestuia, pâinea și produsele de panificație ar putea înregistra o creștere de preț de aproximativ 8% până la finalul anului. O scumpire similară este așteptată și în industria lactatelor și la mezeluri, unde prețurile ar putea urca chiar și cu 10%.

Paraschiv a subliniat că, dacă în anii anteriori principalele probleme erau legate de lanțurile de aprovizionare și costurile logistice, în prezent energia a devenit factorul principal de presiune asupra prețurilor. „Produsele se vor scumpi diferit, în funcție de componenta energetică pe care o au”, a adăugat acesta.

Exporturile de carne de pasăre cresc, dar presiunea pe prețuri rămâne

Vicepreședintele ANCMMR a menționat și o evoluție pozitivă: exporturile de carne de pasăre din România au crescut în 2025 cu 50% în volum și 77% în valoare. „E o creștere fabuloasă. Noi, ca țară, am putea să devenim un pol de aprovizionare a Europei cu carne de pasăre, așa cum e Polonia pentru mere, dacă vom ști să gestionăm situația”, a declarat Paraschiv.

Statul analizează patru scenarii pentru a limita efectul scumpirilor la combustibili

Scumpirile la alimente nu sunt generate doar de inflația ridicată, ci și de creșterea cotațiilor la petrol, care determină majorarea prețurilor la combustibili și, implicit, la transport și producția agricolă. Laurian Lungu, co-fondator al think tankului Consilium Policy Advisors Group (CPAG), a prezentat patru scenarii pe care Guvernul le are la dispoziție pentru a gestiona impactul petrolului scump:

Statul nu intervine;

Statul acordă sprijin selectiv;

Reducerea accizelor la combustibili;

Introducerea unui plafon temporar al prețurilor la combustibili.

Lungu a explicat că cea mai eficientă soluție ar fi un mecanism temporar de plafonare a prețurilor la combustibili, care să împartă costul șocului între stat, companii și consumatori. „La ora actuală, practic, acest cost este absorbit aproape în totalitate de către consumatori”, a spus el. Potrivit calculelor sale, dacă prețul petrolului ar ajunge la 100 de dolari pe baril și șocul ar dura un an, costul pentru stat ar fi echivalent cu 0,2% din PIB. Avantajul ar fi protejarea veniturilor la buget și limitarea șocului inflaționist.

Dezbaterea a avut loc în contextul în care prețurile la raft continuă să crească, iar consumatorii resimt tot mai acut presiunea asupra bugetelor familiale.