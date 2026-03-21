dorinel munteanu, după convocarea lui ciubotaru la națională. ”important ar fi să joace” / video

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu nu se entuziasmează după ce Kevin Ciubotaru a fost chemat la națională pentru ”barajul” cu Turcia și speră ca fundașul stânga să fie pe teren la Istanbul.

Fundașul stânga de la FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru face parte din lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul de calificare la Mondial, cu Turcia.

Recordmenul de selecții la națională, antrenorul sibienilor, Dorinel Munteanu speră ca jucătorul său să fie cât mai des pe teren pentru ”tricolori” la jocurile oficiale.

”Eu îl am pe Kevin sub comandă de două-trei luni de zile. Este foarte importantă pentru club, pentru el această convocare, dar mi-aș dori să nu fie doar o chemare singulară. Eu mi-aș dori ca el să evolueze sau să facă mai mult pentru o calificare pentru echipa națională a României, dar este un pas înainte pentru clubul nostru și pentru Kevin” a susținut Dorinel Munteanu într-o conferință de presă.

”Sunt exemple când jucătorii au dispărut din fotbal după o convocare”

”Neamțul” spune că aceste convocări la naționala de seniori nu trebuie să îi facă pe jucătorii tineri să își piardă capul.

”Important pentru Kevin e să rămână cu picioarele pe pământ, pentru că am avut foarte multe exemple când o convocare a fost așa de importantă pentru jucători, că ei au dispărut din fotbalul românesc. Mi-aș dori ca Kevin să confirme și să joace, repet, vorbim de o convocare importantă, dar cel mai important este dacă ar prinde să joace și să ajute echipa națională din teren” a punctat ”Munti”.