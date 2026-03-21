fermieri din franța au vizitat comuna sadu pentru a descoperi tradițiile locale și potențialul agro-turistic / foto

Pe scurt: O delegație franceză a explorat Sadu, de la hidrocentrală la bere artizanală și brânzeturi locale. Descoperă cum s-au legat noi parteneriate și ce impresii au lăsat oaspeții.

Joi, 19 martie 2026, comuna Sadu a fost gazda unei delegații din Franța, formată din reprezentanți ai asociațiilor de fermieri, potrivit Primăriei Sadu. Printre oaspeți s-au numărat Jean-Michel Martel, președinte al băncii locale Crédit Agricole și director al unei cooperative de lactate și utilaje agricole, și Roland Comte, consilier și colaborator al deputatului Emmanuel Mandon, responsabil cu parteneriatele româno-franceze.

Vizita a început la Hidrocentrala Sadu I și la Muzeul Hidroenergetic, două repere importante pentru istoria și identitatea locală. Delegația a continuat traseul pe Valea Sadului, unde a vizitat complexul agroturistic și a descoperit peisajele naturale și potențialul turistic al zonei.

Oprire la o fabrică locală de bere

Un alt moment al vizitei a fost oprirea la fabrica locală de bere, Bere Sadu. Povestea acestei beri, apreciată pentru calitatea și puritatea apei folosite, le-a fost prezentată de primarul comunei, Valentin Ivan, și de Marius Milonean, cel care a continuat tradiția producției locale.

Ultima oprire a inclus fabrica de lapte și brânzeturi din Sadu, unde oaspeții au asistat la procesul de producție și au avut ocazia să afle mai multe despre autenticitatea și calitatea produselor locale.

Potrivit Primăriei Sadu, această vizită marchează un pas important în consolidarea relațiilor internaționale și în promovarea comunei ca destinație cu tradiții valoroase și produse autentice.

