hawaii evacuează peste 5.500 de persoane din cauza riscului de rupere a barajului wahiawa

Pe scurt: Un baraj vechi de 120 de ani pune în pericol mii de locuitori din Hawaii, după ce ploile abundente au crescut riscul de inundații și evacuări masive. Autoritățile se tem de o posibilă catastrofă dacă structura cedează.

Autoritățile din Hawaii au emis vineri, 20 martie 2026, ordine de evacuare pentru aproximativ 5.500 de persoane, după ce barajul Wahiawa, construit în 1906, a fost declarat „expus riscului de cedare iminentă”. Potrivit Mediafax, primarul orașului Honolulu, Rick Blangiardi, a declarat că „nu există nicio îndoială că pagubele cauzate până acum au fost catastrofale” și că, deși autoritățile sunt încrezătoare în stabilitatea barajelor de pe insulă, nu pot anticipa câtă ploaie va mai cădea și ce efecte va avea asupra zonelor joase.

Serviciile de urgență au intervenit rapid pentru a evacua cu elicopterul aproximativ 70 de copii și adulți aflați la o tabără de primăvară situată pe teren înalt, după ce apele de inundație au blocat drumul de acces către tabără. Reprezentanții organizației care deține proprietatea au precizat că evacuarea a fost necesară pentru a preveni orice risc suplimentar.

Și pe insula Maui, oficialii au emis avertizări de evacuare pentru zonele rezidențiale din apropierea bazinelor de retenție, care aproape au atins capacitatea maximă. Echipele de intervenție pompează și redirecționează constant apa pentru a menține nivelurile în siguranță.

Ploile abundente sunt cauzate de furtunile de iarnă cunoscute sub numele de „Kona lows”, care aduc aer umed din sud și sud-vest, generând precipitații torențiale. Vârful Kaala, cel mai înalt din Oahu, a înregistrat aproape 40 cm de ploaie într-o singură zi, după ce solul fusese deja saturat de peste 67 cm de precipitații în ultima săptămână.

Barajul Wahiawa, construit în 1906, reprezintă un risc major pentru locuitorii din aval

O localnică din Wahiawa, oraș situat în centrul insulei Oahu, a declarat că barajul Wahiawa este o preocupare constantă la fiecare ploaie puternică. Construit în 1906 pentru irigații și culturile de trestie de zahăr, barajul este realizat din pământ și prezintă un potențial ridicat de pericol, după ce a fost reconstruit în urma unei cedări în 1921.

În ultimii ani, Dole Food Company, care a deținut barajul, a convenit să transfere proprietatea statului Hawaii. Statul intenționează să investească peste 20 de milioane de dolari în modernizarea barajului, însă transferul nu a fost încă finalizat.

Autoritățile avertizează că o eventuală cedare a barajului ar putea duce la pierderi semnificative de vieți omenești în zonele din aval. Cea mai mare parte a insulei Oahu se află sub avertizare de inundații, iar zonele de coastă și locuințele din nordul insulei sunt sub alertă de inundații fulgerătoare.

„Rugați-vă pentru noi. Știm că mai vine ploaie”, spun locuitorii insulei, în timp ce autoritățile continuă să monitorizeze situația și să coordoneze evacuările.