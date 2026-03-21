„împreună putem construi o comunitate mai responsabilă”: sibienii chemați să afle, să prevină și să susțină lupta contra tuberculozei

Pe scurt: Sibienii vor putea afla mai multe despre prevenirea tuberculozei direct de la medici și voluntari, chiar în centrul orașului. Clădiri importante vor fi iluminate în roșu pentru a atrage atenția asupra luptei împotriva acestei boli.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu organizează, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Tuberculozei, o serie de acțiuni dedicate informării și conștientizării publicului privind prevenția, diagnosticarea și tratamentul tuberculozei. Evenimentele vor avea loc luni, 24 martie 2026, atât în mediul online, cât și în spațiul public, potrivit unui comunicat transmis de instituție.

Personalul medical, pacienți și voluntari vor fi implicați în campanii de informare desfășurate pe rețelele sociale și în mass-media, unde medicii spitalului vor prezenta materiale video și declarații despre prevenirea și diagnosticarea tuberculozei.

Un cort de informare va fi amplasat pe Bulevardul Nicolae Bălcescu luni, 24 martie 2026

Luni, 24 martie 2026, între orele 11:00 și 13:00, sibienii vor putea vizita un punct de informare amenajat sub forma unui cort în zona centrală a municipiului Sibiu, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu. Voluntarii Crucii Roșii și echipa medicală a spitalului vor oferi trecătorilor pliante informative și baloane roșii, simbol al luptei împotriva tuberculozei. Totodată, medicii vor răspunde întrebărilor cetățenilor interesați despre această boală.

Clădiri emblematice din Sibiu vor fi iluminate în roșu

În seara zilei de 24 martie 2026, clădirea Dispensarului TBC, alături de alte clădiri importante din Sibiu, precum Consiliul Județean, vor fi iluminate în culoarea roșie, pentru a atrage atenția asupra luptei împotriva tuberculozei.

„Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu are o misiune esențială în prevenirea și controlul tuberculozei la nivelul județului Sibiu. Investim constant în echipamente, în formarea personalului și în dezvoltarea serviciilor medicale, astfel încât pacienții să beneficieze de diagnostic și tratament la standarde moderne. Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei ne reamintește că eforturile comune ale medicilor, autorităților și comunității pot contribui la reducerea impactului acestei boli. Avem nevoie de implicarea fiecăruia dintre noi: informați-vă, preveniți și susțineți persoanele afectate! Împreună putem construi o comunitate mai responsabilă!”, a declarat Cristian Roman, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Prin aceste acțiuni, spitalul urmărește să încurajeze responsabilitatea individuală și colectivă în prevenirea tuberculozei și să reducă stigmatizarea asociată acestei afecțiuni.

Mai multe detalii despre programul acțiunilor pot fi găsite pe canalele oficiale ale Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, potrivit reprezentanților Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.