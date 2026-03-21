în sfârșit se face sala de sport de la școala radu selejan: primăria sibiu anunță investiția și calendarul pentru 2026

Pe scurt: Investiție majoră la Școala Radu Selejan: Primăria Sibiu pregătește construcția unei săli de sport moderne și a unor terenuri exterioare, cu accent pe eficiență energetică. Proiectul, în valoare de 14,43 milioane lei, va începe după aprobarea bugetului pe 2026.

Sala de sport de la Școala Radu Selejan din cartierul Vasile Aaron, un proiect așteptat de elevi, părinți și profesori de peste doi ani, intră în linie dreaptă. Primăria Sibiu a anunțat vineri, 20 martie 2026, că va investi 14,43 milioane lei din bugetul local pentru construirea unei săli de sport moderne și amenajarea terenurilor exterioare.

Proiectul include sală modernă, terenuri și spații verzi

Noua sală de sport va avea o suprafață de aproximativ 1.000 mp și va fi dotată cu vestiare, dușuri, grupuri sanitare și spații pentru profesori. În plus, proiectul prevede amenajarea unui teren de handbal/minifotbal de 800 mp și a unui teren de baschet de 440 mp, precum și reamenajarea curții și a zonelor verzi pe o suprafață de peste 2.200 mp, pentru a oferi un mediu modern și sigur elevilor.

Investiția vine după ce, în toamna anului trecut, comunitatea școlii a inițiat o petiție pentru construcția sălii de sport, nemulțumită că lucrările promise nu au început la termenul anunțat. Ulterior, Primăria Sibiu a clarificat situația, explicând că proiectul depinde de aprobarea bugetului pe 2026 și de indicatorii tehnico-economici, așa cum am relatat și în articolul nostru anterior.

Clădire eficientă energetic și dotări moderne

Primăria subliniază că noua sală de sport va fi eficientă energetic, fiind prevăzută cu panouri solare, sistem fotovoltaic, pompe de căldură, sistem de ventilare cu recuperare și izolație termică performantă. Aceste dotări moderne vor reduce costurile de întreținere și vor asigura un confort sporit pentru utilizatori.

Procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor va fi lansată după aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Consiliul Local și după adoptarea bugetului pe anul 2026. Investiția în infrastructura sportivă școlară face parte din eforturile continue ale municipalității de a îmbunătăți condițiile pentru educație și sport în școlile din Sibiu.

