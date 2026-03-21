liceul tehnologic mârșa lansează clasă cu profil sportiv la gimnaziu în septembrie 2026

Pe scurt: Din 2026, elevii din Mârșa și împrejurimi vor putea urma un profil sportiv la gimnaziu, într-o sală modernă, cu sprijinul Primăriei Avrig.

Liceul Tehnologic Mârșa va deschide, începând cu anul școlar 2026-2027, un profil sportiv pentru elevii care intră în clasa a V-a. Anunțul a fost făcut public vineri, 20 martie 2026, potrivit unei postări pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Orașului Avrig.

Profilul sportiv va funcționa la gimnaziu, în sala nouă

Noua clasă cu profil sportiv va funcționa la nivel de gimnaziu, pentru clasele V-VIII, în sala de sport modernă construită recent la Mârșa. Evenimentul de lansare a avut loc chiar în această sală, unde tinerii au susținut un meci demonstrativ, în prezența conducerii liceului și a viceprimarului orașului Avrig, Ciprian Stoișor.

Reprezentanții liceului au subliniat că această inițiativă răspunde cererii tot mai mari din partea comunității pentru activități sportive organizate și pentru susținerea tinerilor talentați din zonă. Profilul sportiv va fi disponibil pentru elevii care finalizează clasa a IV-a și doresc să continue studiile gimnaziale într-un cadru care pune accent pe educația fizică și sport.



Primăria Avrig susține sportul și educația

Conducerea orașului Avrig a transmis că susține foarte mult sportul, atât în Avrig, cât și în Mârșa și întreaga zonă. „Suntem bucuroși că s-a realizat acest vis. Această investiție a fost făcută de către Primăria orașului Avrig printr-un proiect pe fonduri europene, care a inclus liceul, sala de sport și pista de biciclete ce leagă Avrig de Mârșa”, a declarat reprezentantul administrației locale.

Detaliile privind înscrierea, programul de pregătire sportivă și disciplinele incluse vor fi comunicate în perioada următoare. Se vor organiza sesiuni de informare pentru părinți și elevi interesați, astfel încât aceștia să poată lua o decizie informată privind continuarea studiilor pe acest profil.

Mai multe informații despre noul profil sportiv și despre calendarul înscrierilor vor fi disponibile pe site-ul liceului și pe canalele oficiale de comunicare ale instituției.