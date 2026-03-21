lovitură pentru fc hermannstadt înaintea meciului cu botoșani: doi jucători sunt indisponibili / video

FC Hermannstadt dispută duminică (ora 19.00) un meci crucial la Sibiu, cu FC Botoșani, în etapa a doua a play-out-ului Superligii.

După ce au pierdut la Arad, sibienii au nevoie ca de aer de o victorie în jocul de acasă, cu FC Botoșani, echipă care vine cu Marius Croitoru pe bancă. Moldovenii au dat o mână de ajutor indirect Sibiului în etapa trecută, când au revenit pe final și au învins pe Slobozia.

În urmă cu câteva etape, FC Hermannstadt a câștigat acasă cu Botoșani, 3-1, dar acum meciul este unul diferit.

”Este un joc total diferit față de cel de acum câteva etape. Sigur, sunt aceiași jucători, dar Botoșani are un nou antrenor, care a revenit după câțiva ani la echipa unde a făcut performanță. Este un joc de șase puncte, în care victoria este foarte importantă pentru noi. Nu trebuie să cădem în capcana de a ne gândi la ultimul joc cu Botoșani, ci ne motivăm să jucăm cât mai bine, să facem un joc perfect, să câștigăm, pentru că este o echipă bună, cu jucători valoroși. Am jucat recent cu Botoșani și am învins, dar duminică va fi un joc diferit total. Trebuie să ne întrebuințăm, să facem tot posibilul să jucăm agresiv, ca să putem să ne bucurăm la finalul jocului” a anunțat Dorinel Munteanu.

Kujabi și Politic sunt absenți

Kujabi și Politic sunt accidentați și nu pot evolua duminică, contra moldovenilor. Politic a suferit o problemă musculară, iar Kujabi nu a evoluat de ceva timp.

În schimb, Balaure este refăcut după operația de ligamente, va fi din nou pe bancă, dar Dorinel caută momentul oportun al revenirii lui pe gazon. ”Silviu va face parte din lot, voi discuta sâmbătă seara cu el, să văd disponibilitatea lui. Trebuie să găsesc un moment propice să reintre, a avut o accidentare grea” a explicat ”Neamțul”

Biletele sunt disponibile pe siteul Bilete.ro, dar și la casa de bilete a Stadionului Municipal, sâmbătă, până la ora 18.00 și duminică începând cu ora 16.00.

Echipă probabilă FC Hermannstadt: Lazar – Căpușă, Chorbadzhiyski, Karo, Ciubotaru – Albu, Zargary, Florescu – Neguț, Chițu, Afalna. Antrenor: Dorinel Munteanu