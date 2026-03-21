Pe scurt: Taskbar personalizabil, mai puține notificări și control sporit asupra actualizărilor: Microsoft promite să schimbe radical experiența Windows 11.

Microsoft a anunțat vineri, 20 martie 2026, o serie de modificări semnificative pentru Windows 11, ca răspuns la criticile tot mai numeroase venite din partea utilizatorilor. Potrivit Mediafax, compania nu și-a cerut scuze oficial pentru problemele semnalate, dar a recunoscut indirect dificultățile legate de performanță, actualizări și integrarea funcțiilor de inteligență artificială.

Într-un mesaj publicat pe blogul oficial, Pavan Davuluri, șeful diviziei Windows, a transmis că Microsoft va implementa îmbunătățiri „în lunile următoare”. Printre cele mai așteptate schimbări se numără personalizarea extinsă a taskbar-ului, inclusiv posibilitatea de a-l muta în partea de sus sau pe laterale, o funcție cerută de utilizatori încă de la lansarea Windows 11.

Utilizatorii vor avea mai mult control asupra actualizărilor și notificărilor

Microsoft promite un control mai mare asupra actualizărilor, cu mai puține restarturi automate și opțiuni mai clare de amânare. De asemenea, notificările și intervențiile intruzive vor fi reduse, pentru a nu perturba experiența de utilizare.

Aceste modificări vor fi testate inițial prin programul Windows Insider, însă compania nu a oferit un calendar clar pentru lansarea generală. Microsoft a precizat că va reduce și prezența funcțiilor de inteligență artificială în aplicații precum Notepad, Photos sau Widgets, integrându-le doar acolo unde sunt „cu adevărat utile”.

Performanță îmbunătățită și testare mai riguroasă pentru Windows 11

Compania a anunțat că va lucra la creșterea vitezei File Explorer și a funcțiilor de căutare, la reducerea consumului de memorie și la îmbunătățirea stabilității generale a sistemului. De asemenea, Microsoft promite o atenție sporită asupra calității driverelor și compatibilității hardware, precum și o reformare a procesului de testare.

Schimbările vor începe să fie vizibile în versiunile de test ale Windows 11 începând din luna martie 2026 și vor continua să fie implementate pe parcursul anului. Aceste anunțuri vin după ce CEO-ul Satya Nadella a subliniat rolul inteligenței artificiale în ecosistemul Microsoft, dar și după numeroase reacții negative din partea comunității de utilizatori.