ploaie de rachete lansate de iranieni asupra emiratelor arabe unite: bilanț îngrijorător al victimelor

Tensiunile din Orientul Mijlociu ating cote alarmante. Sâmbătă, Ministerul Apărării de la Abu Dhabi a anunțat interceptarea unui nou val de atacuri, în timp ce bilanțul total al agresiunii începută la finele lunii februarie indică cifre de-a dreptul de război: mii de drone și sute de rachete balistice au vizat teritoriul Emiratelor Arabe Unite (EAU).

Situația de securitate din regiune s-a deteriorat drastic, iar sistemele de apărare aeriană ale Emiratelor lucrează la capacitate maximă pentru a proteja centrele urbane și infrastructura critică.

3 rachete balistice și 8 drone doborâte sâmbătă

Conform datelor oficiale publicate sâmbătă pe platforma X (fostul Twitter) de către Ministerul Apărării de la Abu Dhabi, forțele armate au reușit să neutralizeze în cursul zilei de astăzi: 3 rachete balistice şi 8 drone de atac.

Acestea au fost lansate de pe teritoriul Iranului, marcând o continuare a ceea ce autoritățile emirateze numesc o „agresiune flagrantă”.

De la declanșarea conflictului, pe data de 28 februarie, scutul aerian al Emiratelor a fost supus unei presiuni constante. Statisticile prezentate de oficiali arată amploarea fără precedent a atacurilor din ultimele săptămâni: 341 de rachete balistice interceptate, 15 rachete de croazieră doborâte, 1.748 de drone neutralizate înainte de a-și atinge ținta.

Militari și civili străini și-au pierdut viața

Din păcate, în ciuda ratei ridicate de succes a interceptărilor, atacurile au lăsat în urmă victime. Ministerul Apărării a confirmat decesul a doi militari emiratezi căzuți la datorie în timpul operațiunilor de apărare.

Nici populația civilă nu a fost cruțată. În urma loviturilor, și-au pierdut viața șase persoane de diverse naționalități (pakistaneză, nepaleză, bangladeză și palestiniană). De asemenea, numărul răniților este unul semnificativ:

160 de persoane au primit îngrijiri medicale, suferind leziuni care variază de la ușoare la grave, ca urmare a schijelor sau a impactului direct al proiectilelor care au trecut de barierele de apărare.