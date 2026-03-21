prima victorie în deplasare pentru csc șelimbăr a venit la țanc. ”călăreții roșii” încep bine play-out-ul

CSC 1599 Șelimbăr a reușit sâmbătă prima victorie în deplasare din acest sezon de Liga 2, 1-0 la Afumați, în prima etapă din play-out.

Prima victorie în deplasare pentru echipa lui Eugen Beza a venit la țanc, chiar în prima etapă din play-out.

Șelimbărenii s-au impus cu 1-0 la Afumați, una din echipele fără emoții cu retrogradarea din grupa de play-out.

Singurul gol al jocului a fost reușit de ghanezul Baba Ayine, cu un șut senzațional la vinclu, de la 30 de metri. Ayine (21 ani) este jucător sub contract cu FC Hermannstadt, fiind la al doilea sezon în care este împrumutat la Șelimbăr.

După succesul de la Afumați, ”călăreții roșii” s-au îndepărat de ultimele două locuri, cele care aduc retrogradarea directă, Tunari și Satu Mare părând condamnate după eșecurile din această etapă.

Mai mult, CSC Șelimbăr s-a apropiat la doar două puncte de CSC Dumbrăvița, cele două echipe urmând se se lupte pentru evitarea locului 6, cel care duce la un baraj de supraviețuire cu aceeași poziție din prima serie, cel mai probabil CS Dinamo.

Pentru că are puțini jucători în lot, CSC Șelimbăr nu va disputa niciun amical în pauza competițională prilejuită de ”barajul” naționalei de seniori.