turiștii, în vizorul iranului: parcuri și zone de recreere din întreaga lume, declarate nesigure

Pe scurt: Iranul pune presiune pe rivalii săi, amenințând că va transforma destinațiile turistice în ținte ale atacurilor. Situația tensionată afectează deja economia globală și siguranța călătorilor.

Iranul a transmis un avertisment dur vineri, 21 martie 2026, prin vocea purtătorului de cuvânt al armatei, generalul Abolfazl Shekarchi. Acesta a declarat că parcurile, zonele de recreere și destinațiile turistice din întreaga lume nu vor mai fi sigure pentru inamicii țării, potrivit Mediafax, care citează Associated Press.

Amenințarea vine în contextul în care războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran a intrat în a treia săptămână. Israelul continuă să lovească ținte din Teheran, iar Iranul răspunde cu atacuri asupra Israelului și asupra unor obiective energetice din statele arabe din Golf. Aceste acțiuni au perturbat fluxurile de petrol, generând creșteri semnificative ale prețurilor la combustibili și alimente pe plan mondial.

Ayatollahul Mojtaba Khamenei, liderul suprem al Iranului, a transmis într-un mesaj televizat cu ocazia Nowruz că atacurile Statelor Unite și Israelului „se bazează pe iluzia că uciderea liderilor Iranului ar putea duce la prăbușirea guvernului”. Khamenei a subliniat rezistența populației iraniene în fața războiului și a lăudat solidaritatea acesteia.

Potrivit analiștilor politici și de securitate, nu există semne de revoltă internă în Iran, iar finalul conflictului pare îndepărtat. Obiectivele declarate ale Statelor Unite și Israelului variază de la schimbarea regimului iranian la distrugerea programelor nucleare și de rachete ale Teheranului.

Escaladarea tensiunilor și amenințările la adresa siguranței destinațiilor turistice sporesc îngrijorările privind extinderea conflictului în afara Orientului Mijlociu și impactul acestuia asupra economiei globale.