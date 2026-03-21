vizită de rang înalt la primăria sibiu: ordinul militar teutonic a înmânat „placheta pentru pace” lui astrid fodor / foto

Sibiul a fost astăzi gazda unei întâlniri de prestigiu între administrația locală și reprezentanții internaționali ai Ordinului Militar Teutonic. În cadrul evenimentului, primarul Astrid Fodor a primit o distincție specială pentru activitatea socială și umanitară desfășurată în comunitate.

Delegația oficială a fost condusă de Klaus Blos, Marele Maestru al Ordinului la nivel internațional. Acesta a fost însoțit de reprezentanții structurii din România: Cosmin Jieanu, Mare Cancelar al Ordinului, și dr. col. (r) Ionel Tucmuruz, Mare Comandor. Aceștia au fost primiți oficial de către primarul Astrid Fodor.

Distincție pentru activitatea umanitară

Momentul central al vizitei a fost înmânarea „Plachetei pentru pace” a Ordinului către primarul Astrid Fodor. Această distincție a fost oferită ca apreciere pentru activitățile desfășurate în sprijinul comunității.

În prezent, Ordinul Militar Teutonic activează ca o organizație exclusiv umanitară, având ca obiectiv principal susținerea persoanelor aflate în nevoie.

În cadrul întâlnirii de la Primărie, discuțiile s-au axat pe dezvoltarea pe care municipiul Sibiu a cunoscut-o în ultimii ani. Totodată, subiectul sprijinului acordat membrilor vulnerabili ai comunității de către administrația locală a ocupat un loc important în agenda discuțiilor dintre delegația Ordinului și primarul Astrid Fodor.