voința sibiu câștigă derbyul etapei cu păltiniș rășinari. lupta pentru play-off se încinge

Voința s-a impus sâmbătă cu 2-1 în derbyul etapei din Superliga Sibiu, 2-1 cu Păltiniș Rășinari și lupta pentru play-off este aprigă.

Interstar Sibiu a mai făcut un pas mare spre play-off, câștigând cu 4-1 disputa cu Arsenal. FC Agnita a rămas pe loc de play-off, după ce a câștigat cu 1-0 în jocul cu ACS Bradu,prin reușita lui R. Oana. Agnita se va deplasa etapa viitoare la Rășnari, unde are nevoie de un rezultat pozitiv.

Cu două etape înainte de finalul sezonului regular, doar liderul Păltiniș Rășinari este sigur de locul de play-off.

Bradu, Interstar, Agnita și Voința își dispută celelalte trei locuri. În play-off se va intra cu punctajul înjumătățit, astfel că lupta pentru titlul județean se va decide în ultima fază.