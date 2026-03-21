ziua poeziei la sibiu: manifest cultural de excepție organizat de biblioteca astra și teatrul „radu stanca”/ video

Astăzi, 21 martie, Sibiul vibrează sub semnul sensibilității. Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu și Teatrul Național „Radu Stanca” (TNRS) și-au unit forțele pentru a marca Ziua Internațională a Poeziei, aducând arta cuvântului mai aproape de comunitate prin parteneriatul cultural #EduTNRS.

Evenimentul de anul acesta propune o incursiune inedită în universul poetic, transformând biblioteca într-o scenă a introspecției. În centrul atenției se află versurile scrise de Raluca Moldovan, bibliotecară în cadrul echipei ASTRA, care trece astăzi din ipostaza de custode al cărților în cea de autor.

Actorii TNRS dau viață poeziei „astriste”

Pentru a onora puterea poeziei de a transmite emoții dincolo de cuvinte, trei actori iubiți ai scenei sibiene au acceptat provocarea de a interpreta textele Ralucăi Moldovan: Mariana Mihu-Plier, Mihai Mocanu, Ștefan Tunsoiu.

Prin interpretările lor pline de forță și căldură, aceștia invită publicul la un moment de sinceritate și reflecție, demonstrând că poezia rămâne o punte vie între oameni.

„Apreciem susținerea partenerilor de la TNRS în promovarea valorilor culturale comune! Vă invităm să descoperiți, prin interpretarea sensibilă a actorilor, puterea poeziei de a transmite ceea ce uneori simțim cu toții,” au transmis reprezentanții Bibliotecii ASTRA.

O tradiție UNESCO pentru spiritualitatea universală

Ziua Internațională a Poeziei a fost instituită de UNESCO în anul 1999, fiind sărbătorită anual pe 21 martie. Aceasta recunoaște contribuția esențială a poeților la îmbogățirea culturii mondiale și încurajează dialogul între poezie și alte forme de artă, precum teatrul sau muzica.

Prin acțiunile de astăzi, Biblioteca ASTRA reconfirmă misiunea sa de a face arta accesibilă tuturor, indiferent de vârstă sau ocupație. Activitățile instituției se derulează cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sibiu, susținător constant al proiectelor culturale de anvergură din județ.