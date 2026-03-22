accident grav în cisnădioara: un bărbat a căzut de pe motocultor și a fost prins sub utilaj

Un incident grav s-a petrecut pe 22 martie, în localitatea Cisnădioara, unde un bărbat în vârstă de 72 de ani a ajuns la spital după ce a fost prins sub un utilaj agricol. La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale și polițiști.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Sibiu, un echipaj SMURD cu medic a intervenit pentru acordarea primului ajutor victimei. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 72 de ani, a fost scos de sub motocultor de către aparținători și membrii SVSU Cisnădie.

Acesta a fost preluat de echipajul medical și transportat la UPU Sibiu, conștient, însă cu multiple traumatisme severe.

Reprezentanții IPJ Sibiu au precizat că polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie au fost sesizați de către fratele victimei, care a anunțat că bărbatul a căzut de pe un utilaj agricol și a rămas prins sub acesta.

Ajunși la fața locului, polițiștii au confirmat cele sesizate. Din primele verificări, s-a stabilit că bărbatul, domiciliat în Cisnădioara, folosea motocultorul în curtea locuinței, iar din cauze care urmează a fi stabilite s-a dezechilibrat, a căzut și a fost prins sub utilaj.

În urma incidentului, acesta a suferit vătămări corporale, fiind îngrijit de echipajele medicale sosite la fața locului.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele producerii evenimentului.