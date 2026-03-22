accident în zona hula bradului: trafic îngreunat pe dn1

Un accident rutier produs duminică, 22 martie, pe DN1, în zona Hula Bradului, a dat peste cap traficul dintre Sibiu și Brașov, circulația desfășurându-se la această oră alternativ, sub supravegherea polițiștilor.

Conform IPJ Sibiu, din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că în timp ce conducea un autoturism, pe DN 1, direcția de deplasare Sibiu-Brasov, un bărbat în vârstă de 69 de ani domiciliat în Sibiu, din cauze care urmează a fi stabilite, a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat pe partea carosabilă.

Din fericire, evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și a dispunerii măsurilor legale. Traficul se desfășoară în continuare alternativ.