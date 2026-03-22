accident mortal pe autostrada a1, în apropiere de sibiu

Un bărbat și-a pierdut viața, duminică dimineața, 22 martie, în urma unui accident rutier produs pe Autostrada A1 Sibiu – Sebeș, în apropierea localității Cristian, județul Sibiu.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General al Poliției Române, prin Centrul Infotrafic, un autoturism care circula pe sensul Sibiu – Sebeș, la kilometrul 256, a lovit glisiera metalică și a rămas imobilizat în zona mediană a carosabilului.

Impactul a fost fatal pentru conducătorul auto, echipajele ajunse la fața locului constatând decesul acestuia.

Conform ISU Sibiu, azi-dimineață, în jurul orei 06:30, pompierii sibieni au intervenit de urgență pe A1 km 256 în zona localității Cristian, pe sensul de mers Sibiu-Sebeș, la un autoaccident rutier.

La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și una de stingere.

Sosiți la fața locului, salvatorii au găsit un bărbat încarcerat în autoturism. S-au efectuat manevre de descarcerare, însă din nefericire, bărbatul în vârstă de 30 de ani prezenta leziuni incompatibile cu viața. Medicul prezent la fața locului a fost nevoit să declare decesul acestuia.

Conform IPJ Sibiu, polițiștii Biroului Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au intervenit la un autoaccident ruier produs pe A1, sensul Sibiu – Sebeș, la km. 256, zona Cristian.

În timp ce conducea un autoturism, din cauze care urmează a se stabili, un sibian în vârstă de 30 de ani a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu parapetul median care desparte cele două sensuri de mers.

Din păcate, impactul a dus la decesul conducătorului auto, care se afla singur în mașină.

În cauză, la nivelul Biroului Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, s-a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând a fi stabilite toate circumstanțele producerii acestui grav accident rutier.

Traficul în zonă s-a desfășurat îngreunat timp de aproximativ 90 de minute.