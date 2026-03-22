autostrada lugoj–deva avansează: lucrările pe “ciotul” lipsa au ajuns la aproape 60 la sută

Lucrările la cea mai dificilă secțiune a Autostrăzii A1 Lugoj–Deva, tronsonul Margina–Holdea, continuă într-un ritm susținut, atingând un stadiu fizic de 56%, în creștere față de 52% raportat în luna ianuarie 2026.

Anunțul a fost făcut sâmbătă, 21 martie 2026, de Cristian Pistol, directorul general al Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, care a subliniat progresul realizat în ultimele două luni pe șantier.

Cel mai dificil tronson de autostradă din România

Secțiunea Margina–Holdea, cu o lungime de 9,13 kilometri, este considerată cea mai complicată lucrare rutieră aflată în execuție în România. Conform Ştirile Transilvaniei, traseul traversează o zonă dificilă din punct de vedere geografic și include două tuneluri majore destinate inclusiv protejării faunei, motiv pentru care segmentul a fost supranumit neoficial „lotul urșilor”.

Primul tunel are galerii de 415 metri și 367,5 metri, în timp ce al doilea — cel mai lung din proiect — va avea 1.985 metri și 1.825 metri. Lucrările se desfășoară simultan pe zece fronturi de excavare, fiind în paralel realizate hidroizolația, armarea și betonarea căptușelii finale.

Pe șantier sunt mobilizați aproximativ 800 de muncitori și circa 200 de utilaje și echipamente specializate. Constructorul este asocierea româno-bosniacă UMB Grup – Euro-Asfalt, iar valoarea contractului se ridică la 1,82 miliarde de lei, fără TVA.

În zona Margina au început și lucrările pentru realizarea platformei de producere a grinzilor, necesare construcției viitoarelor poduri și pasaje.

Presiunea termenului din PNRR

Finalizarea acestui tronson este esențială nu doar pentru infrastructura rutieră, ci și pentru accesarea fondurilor europene. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar termenul limită pentru finalizare este august 2026. În caz contrar, România riscă să piardă aproximativ 135 de milioane de euro.

Șeful CNAIR a atras atenția că deschiderea circulației va depinde și de finalizarea testelor complexe pentru sistemele de siguranță și monitorizare din tuneluri.

În același timp, unele estimări independente indică posibilitatea ca termenul de finalizare să fie depășit, cu o eventuală deschidere în 2027, în funcție de ritmul lucrărilor și de durata testelor obligatorii.

Finalizarea secțiunii Margina–Holdea va elimina ultima întrerupere de pe Autostrada A1 între Sibiu și granița cu Ungaria, la Nădlac II. Astfel, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe o distanță de peste 360 de kilometri, de la Boița până la frontieră.