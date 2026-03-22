dorinel munteanu a explicat schimbarea lui ciubotaru din prima repriză: "eu am mari speranțe în el"

Fundașul stânga Kevin Ciubotaru, convocat de Mircea Lucescu pentru semifinala barajului cu Turcia pentru Campionatul Mondial, a fost schimbat în minutul 27 de Dorinel Munteanu în meciul FC Hermannstadt – FC Botoșani 3-0.

Cel ma probabil, planul era ca Ciubotaru să joace o repriză în partida cu Botoșani, pentru a nu merge obosit la convocarea la națională pentru barajul cu Turcia.

În condițiile în care Kevin a încasat cartonaș galben în minutul 3 al meciului cu Botoșani, antrenorul sibienilor, Dorinel Munteanu l-a schimbat pe internațional încă din minutul 27 cu Luca Stancu!

La finalul meciului cu modovenii, Dorinel Munteanu a explicat schimbarea surprinzătoare a lui Ciubotaru, care părea temător. ”Nu am fost supărat pe Ciubotaru, a luat un galben, a mai avut o intervenție și am discutat cu el. Discuția m-a lăsat să înțeleg că este temător pentru echipă, să nu rămână în 10 oameni. Eu am mari speranțe în el de această convocare și de ce va face la echipa națională” a punctat Dorinel Munteanu, la flash-interviul de la Prima Sport.

Kevin Ciubotaru (22 ani) are doar un singur meci jucat la naționala de seniori a României, în amicalul cu Moldova. Bancu este mare favorit pentru a fi titular pe flancul stâng al apărării României în jocul de la Istanbul.

Duminică seara, Mircea Lucescu a condus primul antrenament la Mogoșoaia, cu 4 zile înainte de barajul crucial cu Turcia. Ciubotaru va fi și el prezent la antrenamentul de luni al ”tricolorilor”.

Turcia – România se joacă pe 26 martie, de la ora 19:00, meci transmis de Prima TV.