fc hermannstadt, victorie spectaculoasă cu botoșani: sibiul urcă pe loc de baraj / video foto
Foto: Adrian David

FC Hermannstadt obține o victorie uriașă în lupta pentru menținerea în Superliga, 3-0 pe ”Municipal” cu FC Botoșani, în etapa a doua din play-out.

video
play-rounded-fill

Puțini sibieni au venit duminică pe ”Municipal”, pentru a susține pe FC Hermannstat la un meci crucial pentru supraviețuirea în Superligă, fanii fiind probabil dezamăgiți de rezultatele din acest sezon.

fc hermannstadt, victorie spectaculoasă cu botoșani: sibiul urcă pe loc de baraj / video foto
Foto: Adrian David

În absența lui Politic, accidentat, Buș fost titularizat de Dorinel Munteanu, iar Chițu mutat pe bandă. ”Neamțul” a serbat 300 de meciuri ca antrenor în Superliga, iar jucătorii săi i-au oferit cadou un succes notabil.

fc hermannstadt, victorie spectaculoasă cu botoșani: sibiul urcă pe loc de baraj / video foto
Foto: Adrian David

Meciul de la Sibiu a început sub nota echilibrului. După 20 de minute, portarul lui FC Botoșani, Anestis este schimbat cu Kuki, grecul având probleme musculare.

fc hermannstadt, victorie spectaculoasă cu botoșani: sibiul urcă pe loc de baraj / video foto
Foto: Adrian David

Neguț are prima șansă a partidei, după o centare din dreapt, Neguț reia modest din 6 metri, în brațele portarului.

fc hermannstadt, victorie spectaculoasă cu botoșani: sibiul urcă pe loc de baraj / video foto
Foto: Adrian David

Proaspăt convocat la națională, Ciubotaru a fost schimbat cu Stancu în minutul 27, mai ales că încasase și un galben, o schimbare tare ciudată, făcută probabil la presiunile selecționerului de a îl avea odihnit pe jucător la lot.

fc hermannstadt, victorie spectaculoasă cu botoșani: sibiul urcă pe loc de baraj / video foto
Foto: Adrian David

Sibienii irosesc o ocazie monumentală, bulgarul Chorbadzhiyski ratează incredibil din doar 6 metri, lovitura sa de cap trecând mult peste poartă. În minutul 30, Neguț pătrunde vijelios pe stânga, centrează și Chițu înscrie pentru 1-0.

video
play-rounded-fill

Sibienii se puteau desprinde în minutul 37, Chorbadzhiyski reia cu capul, dar mingea lovește bara. FC Botoșani nu a pus niciun pericol la poarta sibiană. A fost doar 1-0 la pauză, după o repriză controlată clar de FC Hermannstadt.

fc hermannstadt, victorie spectaculoasă cu botoșani: sibiul urcă pe loc de baraj / video foto
Foto: Adrian David

Sibiu se desprinde în minutul 59, când Neguț pasează, un fundaș advers deviază mingea nefericit, mingea ajunge la Buș, care înscrie cu un șut plasat.

video
play-rounded-fill

Florescu este și el aproape de gol, portarul Kuki salvează. În fața unui adversar de nerecunoscut față de ce juca în toamnă, Forescu lasă mingea în careu, Albu are timp să preia liniștit la 12 metri și face 3-0.

video
play-rounded-fill

Albu este aproape de ”dublă”, după o fază creată de Neguț. Și pentru că scorul o permite, Balaure reintră pe gazon după accidentarea teribilă din toamna trecută și preia banderola de la Neguț, cel mai bun jucător al meciului.

video
play-rounded-fill

Spre final, pe teren apar și Afalna și Zargary. Când nimic nu mai conta, la 3-0, Florescu intră tare și primește direct cartonașul roșu, iar mijlocașul sibienilor va sta minim două etape. O decizie prea drastică a centralului S. Kovacs, dar VAR nu a intervenit.

fc hermannstadt, victorie spectaculoasă cu botoșani: sibiul urcă pe loc de baraj / video foto

S-a terminat 3-0 pentru FC Hermannstadt, o victorie indubitabilă a sibienilor, care o depășesc momentan în clasament pe Slobozia și așteaptă celelalte rezultate ale etapei din play-out.

fc hermannstadt, victorie spectaculoasă cu botoșani: sibiul urcă pe loc de baraj / video foto
Foto: Adrian David

Echipa lui Dorinel Munteanu este la cinci puncte de salvarea directă, locul ocupat de Miercurea Ciuc, dar trebuie să se uite și în jos, la Metaloglobus și Unirea.

fc hermannstadt, victorie spectaculoasă cu botoșani: sibiul urcă pe loc de baraj / video foto
Foto: Adrian David

FC Hermannstadt: Lazar – Căpușă, Karo, Chorbadzhiyski, Ciubotaru (Stancu 27) – Albu (Zargaru 87), Ivanov, Florescu – Chițu (Afalna 87), S. Buș (Gjorgjievski 79), Neguț (Balaure 79). Antrenor: D. Munteanu.

Ultima oră