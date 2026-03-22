final de coșmar pentru măgura la cisnădie, în meciul cu roman. turneul de promovare, tot mai departe

Măgura Cisnădie a cedat duminică pe teren propriu, 23-27 cu CSM Roman și șansele echipei sibiene de a prinde locurile pentru turneul de promvare s-au diminuat.

Rivale la locurile 3-4 în Play-off-ul Diviziei A, cele care duc la turneul de promovare, Cisnădie și Roman au oferit un meci echilibrat, decis în ultimele 10 minute.

Cele două echipe au mers cap la cap în prima repriză, dar la pauză oaspetele conduceau cu 11-9.

Măgura a trecut la conducere în a doua repriză, când a avut și 17-15 în minutul 43. Echilibrul s-a menținut pe tabelă până în minutul 50, când scorul era 20-20. Finalul de joc a aparținut însă complet celor de la Roman, care s-au impus cu 27-23.

După două eșecuri consecutive, Măgura a coborât pe locul 6 în play-off-ul de promovare. Detașate de restul plutonului, CSM Iași și CSM Tg. Mureș sunt ca și promovate direct în Liga Națională.

Lupta se mai duce doar pentru locurile 3-4, care merg la un turneu de baraj alături de ultimele două clasate din primul eșalon.

MĂGURA: Dumitriu, Tunariu, Ilie – An. Dina 6, Tâmplaru 5, Tomescu 4, Bujor 3, Postolache 1, Macovei 1, Poplăcean. Antrenor: Alexandru Weber