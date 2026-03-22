incendiu de proporții la porumbacu de sus: se întinde pe mai bine de 100 de hectare de teren / foto

Un incendiu de vegetație uscată de amploare a izbucnit în cursul zilei de astăzi pe raza localității Porumbacu de Sus, mobilizând forțe importante de intervenție. Flăcările se manifestă pe o suprafață întinsă, iar intervenția este una dificilă din cauza terenului accidentat și a condițiilor meteo nefavorabile.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Sibiu, pompierii sibieni intervin în aceste momente pe raza localității Porumbacu de Sus pentru stingerea unui incediu de vegetație uscată care se manifestă pe o suprafață însemnată.

Până în acest moment, au ars aproximativ 100 de hectare de vegetație uscată și litieră incendiul fiind în apropierea unei păduri și de asemenea, în apropierea mai multor cabane. Zona este greu accesibilă, se intervine pedestru pentru limitarea extinderii incendiului. La fața locului sunt mobilizați aproximativ 25 de pompieri militari.

De asemenea, în sprijinul pompierilor sunt mai mulți pompieri voluntari, membri ai Ocolului Silvic și de asemenea, vor interveni și voluntari ai Rescue 4×4. Intervenția este îngreunată și de condițiile meteorologice, întrucât bate vântul. Misiunea este în desfășurare, este o intervenție de lungă durată.