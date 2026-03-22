Un incendiu de vegetație uscată de amploare a izbucnit în cursul zilei de astăzi pe raza localității Porumbacu de Sus, mobilizând forțe importante de intervenție. Flăcările se manifestă pe o suprafață întinsă, iar intervenția este una dificilă din cauza terenului accidentat și a condițiilor meteo nefavorabile.
Potrivit informațiilor transmise de ISU Sibiu, pompierii sibieni intervin în aceste momente pe raza localității Porumbacu de Sus pentru stingerea unui incediu de vegetație uscată care se manifestă pe o suprafață însemnată.
Până în acest moment, au ars aproximativ 100 de hectare de vegetație uscată și litieră incendiul fiind în apropierea unei păduri și de asemenea, în apropierea mai multor cabane. Zona este greu accesibilă, se intervine pedestru pentru limitarea extinderii incendiului. La fața locului sunt mobilizați aproximativ 25 de pompieri militari.
De asemenea, în sprijinul pompierilor sunt mai mulți pompieri voluntari, membri ai Ocolului Silvic și de asemenea, vor interveni și voluntari ai Rescue 4×4. Intervenția este îngreunată și de condițiile meteorologice, întrucât bate vântul. Misiunea este în desfășurare, este o intervenție de lungă durată.
- Incendiu de proporții la Porumbacu de Sus: se întinde pe mai bine de 100 de hectare de teren / foto acum 3 minute
- Accident în zona Hula Bradului: trafic îngreunat pe DN1 acum 13 minute
- Lucrări la rețeaua de apă pe 4 străzi importante din Sibiu: se fac și reparații la trotuare pe câteva artere acum 58 de minute
- Autostrada Lugoj–Deva avansează: lucrările pe “ciotul” lipsa au ajuns la aproape 60 la sută acum 3 ore
- Peste 31.000 de locuri de muncă disponibile în România: care sunt cele mai căutate meserii acum 3 ore