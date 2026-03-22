incendiul de la porumbacu de sus, lichidat după ore întregi de intervenție: 100 de hectare afectate

Unul dintre cele mai mari incendii de vegetație din Sibiu, din acest an, izbucnit în zona Porumbacu de Sus, a fost lichidat după mai bine de șase ore de intervenție susținută a pompierilor sibieni și a echipelor de sprijin.(detalii aici)

Potrivit ISU Sibiu, flăcările au afectat aproximativ 100 de hectare de vegetație uscată și litieră, incendiul extinzându-se rapid din cauza vântului și punând în pericol fondul forestier și mai multe construcții din zonă.

Intervenția a mobilizat pompieri militari, alături de membri ai SVSU, ai Ocolului Silvic și voluntari ai Rescue 4×4, care au acționat în condiții dificile, pe teren greu accesibil.

Pentru limitarea dezastrului, forțele de intervenție au acționat pe două direcții principale. Pe de o parte, au fost create dispozitive de protecție pentru aproximativ opt cabane și anexe aflate în apropierea focarelor. Pe de altă parte, s-a intervenit pentru a împiedica propagarea incendiului către fondul forestier.

Eforturile depuse au dus la salvarea pădurii și a construcțiilor amenințate, evitându-se astfel pagube mult mai mari.

Reprezentanții ISU Sibiu trag un semnal de alarmă cu privire la pericolul incendiilor de vegetație uscată, mai ales în condiții de vânt și teren dificil, subliniind că astfel de situații sunt, de cele mai multe ori, provocate de neglijență umană.

„Un foc scăpat de sub control poate distruge în câteva ore ceea ce natura a construit în zeci de ani și poate pune în pericol chiar și vieți omenești”, avertizează pompierii.

Totodată, autoritățile reamintesc că arderea vegetației uscate este strict interzisă și le solicită cetățenilor să dea dovadă de responsabilitate pentru prevenirea unor astfel de evenimente.