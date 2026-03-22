lucrări la rețeaua de apă pe 4 străzi importante din sibiu: se fac și reparații la trotuare pe câteva artere

Mai multe artere intens circulate din Sibiu intră în șantier începând de săptămâna viitoare, după ce Comisia de sistematizare a circulației a avizat intervențiile solicitate de operatorul SC Apă Canal SA. Lucrările vizează modernizarea rețelei de apă și vor aduce restricții de trafic, devieri și modificări în circulația rutieră și pietonală.

Pe bulevardul Victoriei, între Hotel Mercure Sibiu Airport și strada Rennes, se va interveni în perioada 23 martie – 16 aprilie. Lucrările includ realizarea hidranților, branșamentelor la proprietăți și căminelor aferente noii rețele de apă.

Săpături vor avea loc punctual sau transversal în mai multe zone, inclusiv:

la fostul Arsenal

la intersecția cu Aleea Spitalului

la intrarea în parcarea Carrefour Market Sibiu

în zona Bazinului Olimpia

în dreptul căminului studențesc

Parcările din zonele afectate vor fi eliberate, iar circulația se va desfășura, în general, pe câte o bandă pe sens. În zonele înguste, traficul va fi dirijat cu piloți.

Strada Rahovei: intervenții până la finalul lunii mai

Pe strada Rahovei, între magazinul Carrefour Sibiu Rahovei și sensul giratoriu cu bulevardul Mihai Viteazu, lucrările vor continua în perioada 23 martie – 31 mai.

Intervențiile se vor realiza etapizat, pe prima bandă, pe porțiuni de aproximativ 25 de metri, pentru a reduce impactul asupra traficului.

Pe Calea Turnișorului se va lucra între 23 martie și 15 iunie, pe tronsonul dintre intersecția cu strada Mihail Kogălniceanu și trecerea de pietoni din apropierea străzii Distribuției.

Vor fi afectate parcările și o bandă de circulație, iar traficul se va desfășura pe o bandă pe sens sau alternativ, în zonele înguste, sub dirijarea piloților.

Lucrările continuă și pe șoseaua Alba Iulia, între stația Lukoil Sibiu Alba Iulia și sensul giratoriu de la intersecția cu strada Turda, pe o distanță de aproximativ 120 de metri.

Acestea sunt programate în perioada 30 martie – 1 mai. Sensul giratoriu nu va fi afectat, însă traficul auto va fi deviat pe banda a doua pe sensul de mers spre Aeroport.

Lucrări pentru Comandamentul NATO

În paralel, în perioada 23 martie – 9 aprilie, se vor realiza branșamente la rețelele de utilități pentru Comandamentul NATO, pe traseul bulevardul Victoriei – Parcul Sub Arini – Stadion.

Lucrările nu vor afecta carosabilul, ci doar trotuarul, pe o porțiune restrânsă din zona trecerii de pietoni de pe bulevardul Victoriei.

Reparații la trotuare și modificări pentru pietoni

În următoarele două săptămâni, vor fi refăcute trotuarele afectate de lucrările anterioare, pe bulevardul Victoriei și pe străzile Transilvaniei, Vasile Cârlova și Ștrandului.

Pe strada Ștrandului, pietonii vor fi deviați pe trotuarul opus, între intersecțiile cu strada Vasile Cârlova și șoseaua Alba Iulia.

În data de 28 martie, pe tronsonul dintre străzile Moldovei și George Coșbuc, circulația va fi reorganizată temporar: se va crea o bandă pe sensul opus, delimitată de balize, iar traficul dinspre strada Dealului spre strada Moldovei va fi limitat la prima bandă.