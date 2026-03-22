performanță extraordinară pentru un jucător de la fc hermannstadt: nu s-a mai întâmplat de 6 ani

Atacantul lui FC Hermannstadt, Aurelian Chițu a deschis scorul duminică seara, pe ”Municipal”, în succesul lejer al Sibiului, 3-0 cu FC Botoșani.

După o pasă excelentă de la Neguț, A. Chițu (34 ani) a marcat a cincea etapă consecutivă pentru sibieni, o performanță notabilă. Ultima dată când un jucător din Superliga reușea să marcheze cinci etape la rând se întâmpla în 2020, când Elvir Koljic puncta pentru Universitatea Craiova.

Vârful lui FC Hermannsadt crede că meciul de duminică, de pe ”Municipal” cu Botoșani, scor 3-0 a fost cel mai bun din acest sezon pentru echipa sibiană.

”A fost un meci pe care l-am controlat de la bun început, e probabil cel mai bun meci al nostru din acest sezon. Am jucat foarte bine și ne-au ieșit lucrurile aproape perfect. Puteam să mai marcăm încă vreo două-trei goluri, dar important e că am jucat bine și am luat cele 3 puncte. E important, că după mult timp, am ieșit din zona de retrogradare directă. Ușor nu a fost, am alergat enorm de mult. Am fost mai buni și am meritat victoria” a spus Chițu la flash-interviu.

”Avem șanse mari să ne salvăm direct”

Atacantul sibienilor a prins curaj și speră ca echipa sa să evite chiar și meciurile de baraj. ”Cred eu că suntem pe drumul cel bun și sper să o ținem tot așa. Chiar mi-a plăcut meciul cu Botoșani și cred că a fost un joc reușit. Dacă vom continua la fel, avem șansa mari să ne salvăm direct.Dacă nu vom reuși, vom merge la baraj și vom încerca să câștigăm acolo”, a mai declarat Aurelian Chițu (34 ani).

Munti: ”Trebuia să fie în vizorul naționalei”

După ce a marcat și cu Botoșani, antrenorul Dorinel Munteanu l-a propus pe Chițu la echipa națională. ”Fără să exagerez, Chițu este una dintre revelațiile acestui campionat, cred că ar fi trebuit și el să fie luat în vizorul echipei naționale. La ce jocuri a avut, este un jucător cu experiență, care a marcat goluri. Cu Turcia ne trebuie și jucători care se apără, dar și în formă, cu experiență, care au marcat goluri”, a declarat Dorinel Munteanu, la flash-interviu.

În acest sezon, Chițu a jucat în toate cele 32 de meciuri de campionat pentru sibieni, reușind 9 goluri și 3 pase decisive.