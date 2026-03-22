peste 31.000 de locuri de muncă disponibile în românia: care sunt cele mai căutate meserii

Peste 31.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național, cele mai multe fiind adresate persoanelor cu studii primare sau gimnaziale, potrivit datelor transmise de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Angajatorii caută în special conducători auto, curieri, agenți de securitate și muncitori necalificați în diverse domenii de activitate. Aceste categorii profesionale se află în topul cererii pe piața muncii din România în această perioadă.

Oferta de angajare include și aproximativ 2.000 de locuri de muncă destinate persoanelor cu studii superioare. Companiile recrutează ingineri din diferite domenii, consilieri, medici și economiști, semn că există oportunități și pentru candidații cu pregătire academică.

În același timp, angajatorii din Spațiul Economic European pun la dispoziție 130 de locuri de muncă pentru români, cele mai multe fiind în Norvegia și Olanda.

Reprezentanții ANOFM încurajează persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să consulte oferta actualizată și să aplice pentru posturile care corespund nivelului lor de pregătire și experiență.